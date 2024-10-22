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NBA美國職籃2024-25新賽季例行賽，將在台灣時間明（23）日點燃戰火，而身高僅172公分的日籍控衛河村勇輝，日前與曼菲斯灰熊隊簽下一份雙向合約，新賽季將成為史上第4位在NBA賽場上亮相的日籍球員，許多日本球迷也當相當期待他的發揮。，而河村在季前熱身賽場均上場15分鐘，能夠貢獻3.4分、4.2助攻，其中個人助攻數達21次，高居球隊第一，在場上的視野與傳球能力可說是相當出色，不俗表現也讓灰熊最終決定，與河村簽下雙向合約。而在與灰熊隊簽下雙向合約之後，河村勇輝昨日也在個人社群上發文寫下，「首先我要感謝灰熊隊，能夠給我一個美好的機會，也要感謝一直以來支持我的粉絲們。未來還有很多挑戰在等著我，美媒《ESPN》則指出，，同時也是自1976年NBA以來，第9位身高僅有5尺8吋的球員。他也將成為自田臥勇太、渡邊雄太、八村壘之後，第4位闖進NBA舞台的日本球員。而根據NBA官方稍早公布的開幕戰球員出賽名單，曼菲斯灰熊隊球員名單當中，可以看見包含河村勇輝，這也代表著河村有機會在球隊開幕戰上登板亮相。