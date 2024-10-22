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U18亞洲青棒錦標賽中華隊王牌投手陳睦衡即將挑戰日本職棒舞台。日職歐力士猛牛隊今（21）日正式宣布簽下陳睦衡，將以育成選手身分加入球隊，披上背號「017」球衣，據傳簽約金50萬美元（約合1602萬新台幣）。歐力士預計於11月1日召開加盟記者會，為這位台灣新星舉行入隊儀式。陳睦衡在今年的U18亞洲青棒錦標賽表現優異，最快球速達到153公里，尤其在對陣日本隊時繳出4局無失分的亮眼成績。U18亞青賽總計2場先發，主投9.1局，送出9次三振，防禦率0，並榮獲大會最佳先發投手獎、防禦率王和勝率王三項殊榮。陳睦衡加盟歐力士，成為繼學長孫易磊去年加盟日本火腿隊之後，又一位進軍日職的U18台灣國手。值得一提的是，兩人同樣來自穀保家商。陳睦衡是史上第4位加盟歐力士的台灣球員，前3名台將分別是余文彬、許銘傑和張奕。根據古巴記者Francys Romero在社群媒體X（前Twitter）上爆料，陳睦衡簽約金高達50萬美元（約合1602萬新台幣），未來將從育成選手開始他的職棒生涯。