「霜降」（10月23日）節氣到，意思是天氣變冷、開始降霜，緊接著還有萬聖節（10月31日），特殊節日就用新貼圖問候親友。本周免費貼圖更新，官方貼圖小舖今（22）日一口氣推出3組全新貼圖，有可愛的柴犬、鴨鴨、狗狗，快打包下載最新早安圖、生日快樂貼圖關心朋友。

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🟡「貼圖小舖」10月22日上架

📍凱基阿福-超好用的日常對話（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/21
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「凱基阿福-超好用的日常對話」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「凱基阿福-超好用的日常對話」。（圖／取自LINE）
📍小三美日×昏呱 慵懶無鴨力生活登場！（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/21
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「小三美日×昏呱 慵懶無鴨力生活登場！」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「小三美日×昏呱 慵懶無鴨力生活登場！」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物×流浪狗勾（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/20
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE購物×流浪狗勾」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物×流浪狗勾」。（圖／取自LINE）
🟡「隱藏版」貼圖專區

📍LINE購物護照★ㄅㄅㄐ的逗趣日常（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/09
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「LINE購物護照★ㄅㄅㄐ的逗趣日常」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物護照★ㄅㄅㄐ的逗趣日常」。（圖／取自LINE）
📍高財森學園（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/14
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「高財森學園」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「高財森學園」。（圖／取自LINE）
📍無所事事小海豹（粉彩線條特典貼圖）（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/13 11:00
使用效期：永久使用
取得條件：需購買指定貼圖

▲LINE免費貼圖「無所事事小海豹（粉彩線條特典貼圖）」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「無所事事小海豹（粉彩線條特典貼圖）」。（圖／取自LINE）
📍「Ｕ世代×響應疾病平權」（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/07
使用效期：180天
取得條件：無條件免費下載

▲LINE免費貼圖「Ｕ世代×響應疾病平權」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「Ｕ世代×響應疾病平權」。（圖／取自LINE）
📍LINE禮物 × 餃貓FAMILY（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/02
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 餃貓FAMILY」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 餃貓FAMILY」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物直播 × TiNg（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/06
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE購物直播 × TiNg」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物直播 × TiNg」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物品牌名店×抱抱鬼（⬇️點此下載）
下載期限：2024/10/25
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE購物品牌名店×抱抱鬼」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物品牌名店×抱抱鬼」。（圖／取自LINE）
🟡「貼圖小舖」10月貼圖整理

📍LINE GO × 熊大與朋友們歡慶週年（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/13
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「LINE GO × 熊大與朋友們歡慶週年」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE GO × 熊大與朋友們歡慶週年」。（圖／取自LINE）
📍LINE發票管家×白白日記（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/06
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「LINE發票管家×白白日記」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE發票管家×白白日記」。（圖／取自LINE）
📍保哥家族（⬇️點此下載）
下載期限：2024/10/31
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「保哥家族」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「保哥家族」。（圖／取自LINE）
📍LINE旅遊 × 菠蘿胖胖（⬇️點此下載）
下載期限：2024/10/31
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE旅遊 × 菠蘿胖胖」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE旅遊 × 菠蘿胖胖」。（圖／取自LINE）
📍毛孩的彩虹天堂：進入毛孩模式!（⬇️點此下載）
下載期限：2024/10/24
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「毛孩的彩虹天堂：進入毛孩模式!」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「毛孩的彩虹天堂：進入毛孩模式!」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物 × 啾波麻糬（⬇️點此下載）
下載期限：2024/10/23
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 啾波麻糬」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 啾波麻糬」。（圖／取自LINE）

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