我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院國民黨團今（22）日舉行記者會，國民黨立委張智倫質疑，內政部消防署出版「戰術緊急傷患救護訓練手冊」（TECC），內容竟教育消防員要「殲滅對手」，質疑賴政府的40萬民力是不是40萬民兵？徐巧芯則表示，國民黨團擬提出《全民防衛動員準備法》修正案，刪除「學校青年動員服勤」的部分，把高中生移出民防法跟全動法之外。總統賴清德日前主持「全社會防衛韌性委員會」首次會議，預計將培訓40萬名可恃民力，然而內政部消防署推出「TECC戰術緊急傷患救護訓練⼿冊」，疑隱含「全民皆兵」意圖。張智倫表示，內政部TECC戰術緊急傷患救護訓練手冊內容不看不知道，一看嚇一跳，例如第96頁隨堂測驗中談及TECC救護觀念，竟解釋「最好的救護並不是試圖援救傷患，而是殲滅對手」；而在第10頁隨堂測驗中，也提及TECC不只是救護技術員必須理解的知識，執法人員、軍事人員、民防組織成員、保安人員，甚至是醫護人員，都涵蓋在內。張智倫認為，TECC手冊內容凸顯並非只給第一線人員做訓練，未來包含民防、警消、執法人員都可能上戰場殲滅對手，明顯戳破內政部長劉世芳「著重救災、治安維護」的說法，想請教賴清德、劉世芳，「有買足裝備嗎？台灣準備好了嗎？如何說服民眾不是要招募民兵？」徐巧芯則說，另題隨堂測驗題目是「以下針對TECC課程敘述，何者是錯誤？」結果答案竟是「因課程內牽涉多項急救處置，TECC只有從事緊急救護的緊急救護技術員須要接受訓練」，理由是未來不是只有第一線消防員，而是民防組織成員、保安人員、甚至醫護人員都要受訓「殲滅對手」。徐巧芯指出，既然政府稱「民力不是民兵」，那麼無論是《全民防衛動員準備法》、《民防法》中都不該出現戰爭及學生的字眼，因此提出《全動法》第15條修正草案，要刪除現行條文針對「學校青年動員服勤」的部分；另外要刪除《民防法》第2條支援軍事勤務。徐巧芯說，由於法源上確實可以要求高中生編組，因此才可進行「戰時青年服勤同意書」調查，但高中生沒當過兵，「如果政府連保護幼苗都做不到，還是個人嗎？」希望政府慎重考慮，把高中生移出《民防法》跟《全動法》之外，這是大人們應該面對的事情，應該放過學生。洪孟楷質疑，究竟是40萬民力、民兵還是民防，政府都說不清楚，近期一連串事件恰恰印證民眾的質疑，就是政府要推動「全民皆兵」，TECC手冊稱「最好的救援不是試圖援救傷患，而是要殲滅對手」，形同面對戰爭的前置作業，請教民進黨政府與內政部，是否要求大家隨時做好「全民皆兵」、「全民上戰場」的準備，請說明清楚。