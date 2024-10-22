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▲北檢今（22）日聲請延押沈慶京、應曉薇。（圖／記者葉政勳攝）

台北地檢署偵辦京華城弊案，累計有民眾黨主席柯文哲等7名被告在押，首波遭羈押禁見的國民黨台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京等人，押期將於本（10）月底屆滿，北檢今（22）日聲請延押沈慶京、應曉薇。至於柯文哲部分將在11月4日押期屆滿前，視案情發展決定是否也聲請延押。京華城案現有7名在押被告，包括台北市前市長、民眾黨主席柯文哲、台北市前副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇與助理吳順民，以及威京集團鼎越開發公司前董事長朱亞虎、柯競總財務長「大帳房」李文宗。應曉薇、沈慶京與吳順民等人押期將於月底屆滿，根據刑事訴訟法規定，偵查中延長羈押期間，應由檢察官附具體理由，最遲在屆滿的5日前向法院聲請裁定，等同於本月24日前，若是北檢認為有羈押必要，須將完整事證備齊，向台北地院提出聲請。由於沈慶京、應曉薇的押期到10月28、29日為止，為釐清沈慶京在京華城容積弊案相關不法金流，檢察官決定向法院聲請將沈、應延押2個月，至於吳順民已對涉案部分充分陳述，獲聲請具保停押。