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台中市議會今(22) 日進行民政委員會業務質詢，市議員陳文政指出，台中市某身障庇護性就業機構中，有社工舉發有員工性侵員工的情況。未料受害者家長竟向民代陳情，表示不想報案，怕造成機構麻煩，會讓身障子女丟了工作！他感嘆，庇護性就業職缺稀少，低流動高封閉，父母愛子心切，在工作機會與法律權益的兩難下，才會出現如此的反應。陳文政針對身障者性侵發生率偏高及庇護性就業職缺搶少兩部分進行質詢。他表示，自己9月接到民眾陳情，表示自己的孩子是身障者，目前正在民間庇護性機構工作。社工發現有其他員工性侵他的孩子，將依照處理流程採取法律行動。陳情民眾憂心，一旦進入法律程序，恐造成社福機構困擾，甚至丟掉工作，遂找上議員陳情。陳文政表示，「庇護性就業」是針對有工作意願、但工作能力不足的身障人士所設計，可以在內部進行照顧與職業訓練，其最終目標為轉銜到一般職場，獲得自力更生的能力。但陳文政指出，但全國「庇護性就業」職缺稀少，台中登記在案之庇護工場，更僅有8家、109個名額，導致很多有能力轉銜到外面職場的身障員工也不願離開，深怕「一離開，就回不來了」，造成庇護性職場「高封閉、低流動」的情況。台中市15-65歲的身心障礙勞動力人口，就有6.7萬人，裡面不乏需要庇護性就業的身障朋友，現在全市登記在案加上民間的庇護性機構，僅能提供幾百個職缺，僧多粥少、競爭激烈。陳文政表示，感謝該案社工人員的警覺以及機構的配合，該受害者的工作權益也會受到保障。但受害家長的反應，也嚴重凸顯了庇護性就業的困境，以及家長對身障子女謀生與照顧的憂慮。他呼籲政府應不分地方中央，一起針對「身心障礙者性侵害預防」及「庇護性就業不足」兩項問題提出有效的解決方案，為身障朋友建構更有尊嚴、更有保障的環境。