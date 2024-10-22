我是廣告 請繼續往下閱讀

▲葉欲立以國民黨台中市黨部副主任委員身分，積極在公開活動中曝光，左為立委謝龍介。（圖／翻攝葉欲立臉書，2024.10.22）

國民黨立委廖偉翔的表哥葉欲立被控性騷，重申性騷擾零容忍的立場，絕不護短。但地方政壇都知道，葉欲立近來活躍於北屯區，積極想接下黃健豪當選立委後下的議員缺，如今爆出性騷疑雲，從政之路受到考驗，今天他在臉書發923字長文細說從頭，強調「任何人不應因我個人的事受到任何政治牽連」，似乎意有所指。立委廖偉翔表哥、國民黨台中市黨部副主任委員葉欲立爆出性騷疑雲，廖偉翔主動滅火，強調堅持性騷擾零容忍，願提供當事人一切可能的法律協助，且於歷次訊息中表達隨時願意提供協助，對於雙方未有互信基礎相當遺憾。葉欲立今（22）日也在個人臉書PO出長文，表示和對方於2021年9月透過網路認識，某天深夜透過IG聊天，「在一種文字傳遞出的氛圍之下」，雙方對話漸趨開放，他開啓閱後即焚模式，但發現女方態度突然轉變，事後他向女方的不舒服致歉，但當晚對話已被截圖傳給他的家人，之後道歉的相關往來訊息，也被截圖傳到他的工作場所。2023年10月，女方透過限動得知他在附近出席活動，主動聯絡要求當面道歉，「這是我們認識後第一次見面，沒有任何肢體接觸」。他說，經歷過這件事，自己深刻反省過去對性別平等、言行適當性的認知不足，更加謹言慎行，但「隨著我投入公眾服務工作，這件事好像變得更加複雜了」，此事不應牽連到自己的工作單位或任何人，「他們不應因我個人的事受到任何政治牽連」。雖然本屆任期尚未過半，但下屆台中市議員選舉早已提前開跑，尤以人口最多的北屯區競爭最激烈，光是國民黨的新人就高達7人，其中包括葉欲立。39歲的他從事房仲業，和廖偉翔一樣擁有高顏值，原本耕耘西屯區，但廖偉翔的媽媽、西屯區資深市議員黃馨慧似無交棒打算，因此以市黨部副主委的身分轉往北屯區經營，並打出「北屯欲立 強而有立」的參選口號。