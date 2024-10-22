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民眾黨主席柯文哲涉京華城貪污圖利案遭羈押，對此名嘴黃智賢表示，該案無關藍綠，必須要辦得漂亮，全台灣貪官汙吏跟一心想用政治搞錢的人，都在關注柯文哲案一切細節，包括圖利財團手法，財團給錢的管道與洗錢的技術，並表示若貪污可以成功脫罪，若檢方對加密貨幣束手無策，若柯文哲能在司法跟政治雙重脫逃，那以後，就會大家一起來，「貪汙，誰不會？」黃智賢表示，柯案無關藍綠，必須辦得漂亮，全台灣貪官汙吏跟一心想用政治搞錢的人，都在密切關注柯文哲案的一切細節，包括圖利財團的手法，財團給錢的管道，洗錢的技術。而圖利手法，台灣過去官商勾結得很熟練，但藏匿違法金流的手法，這一次則是萬流歸宗，甚至頂到天花板，下到下水道，大錢小錢，明的暗的，都要撈走。黃智賢說，過去林益世母親，在老家後院燒掉美金現鈔，又把台幣現鈔扔到水塘裡；新竹縣工務處前處長江良淵，把千萬現鈔藏在陽台排水孔；鄭文燦678萬元現鈔放在岳父家主臥室；陳水扁藏在國泰世華保管室的13億元現鈔，以及在瑞士銀行裡鉅額贓款，兒子陳致中在美國的瘋狂置產，但這些都low了。黃智賢指出，柯文哲案出現USB紀錄的上億政商給付現金，陳珮琪午夜ATM存錢，基金會、民眾黨、政治獻金跟木可公司，都成為柯文哲的，用假帳把黑錢洗成乾淨錢的洗錢平台，但真正大條的數億甚至超過10億元的黑錢，已經變成加密貨幣，這也是目前案情裡，真正的關鍵難點。黃智賢說，加密貨幣的隱蔽性跟去中心化的特質，讓犯罪者咬死不吐實，想無論如何，也要確保犯罪所得，讓柯文哲得意洋洋，認為檢方根本查不到金流。而台灣犯罪者跟想要貪汙者，現在大概都在加緊學習加密貨幣，以後行賄收賄，加密貨幣大概都會成為基本配備，要錢的，要對方給加密貨幣，送錢的，送的也會是加密貨幣。黃智賢表示，北檢能否完全破解用加密貨幣行賄的手法，關係以後台灣政治清廉度，錢誰不愛？如果北檢偵查柯文哲，沒有辦法除惡務盡，徹底挖出柯文哲犯罪的完整圖像，官商勾結者，當然就可以依樣畫葫蘆。黃智賢說，因此柯文哲案關係重大，但這次北檢辦柯案總感覺怪，先有廉政署跟調查局爭功的傳聞，更讓人驚恐的是，隨著案情開展，許多人覺得，司法深處，彷彿有一條舌頭持續向犯罪者通風報信，讓某些關鍵人提早出逃。黃智賢表示，再搭配柯文哲要政治力壓迫司法，以媒體、網軍跟政治力互相搭配，加上哭天喊地的假悲情，全力打壓司法偵辦。黃智賢指出，柯文哲案最後會辦成什麼樣子？台灣社會都在看，如果貪污可以成功脫罪，如果檢方對加密貨幣束手無策，如果柯文哲的手法，在司法跟政治雙重脫逃，那以後，就會大家一起來，「貪汙，誰不會？」