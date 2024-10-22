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▲百憂解的外觀。（圖／翻攝天主教耕莘醫院）

▲憂鬱症患者常用之藥物「百憂解」（Prozac®）近期傳出將退出台灣市場的消息，外界一度質疑是健保給付太低所致，但後續台灣禮來公司發出聲明澄清。（示意圖／NOWnews資料照）

憂鬱症患者常用之藥物「百憂解」（Prozac®）近期傳出將退出台灣市場的消息，外界一度質疑是健保給付太低所致，不過台灣禮來公司在今（22）日發出聲明，，究竟這款問世近40年的「抗憂鬱神藥」重要性有多高？又為何黯然停產？《NOWnews今日新聞》也將進行深入整理。的通用名稱為是一種常用的，主要被用來治療各類抑鬱症、焦慮症以及其他精神健康問題，於1972年被禮來公司開發出來，主要發明者是 David Wong ，並在1986年被美國食品藥物管理局（FDA）批准用於治療抑鬱症，是已經問世40多年的老藥品。百憂解是一種選擇性血清素再攝取抑制劑（SSRI），其作用機制是通過抑制神經細胞對血清素（serotonin）的再吸收，從而提高大腦中血清素的水平，達到緩解憂鬱、焦慮等症狀的效果。不過百憂解可能的副作用包括等，長期使用可能導致百憂解的價格會根據國家、地區及製造商的不同而有所變化，百憂解在1995年3月進入台灣健保系統，在30年前剛開辦的核定價格是每顆20毫克49元，但隨專利過期後，其他學名藥陸續上市，2023年百憂解在台灣的健保核定價格為2.08元，2024年4月1日實施的新藥價降至1.96元，比糖果還要便宜。百憂解問世之後，一度成為市面上最普及的抗憂鬱藥物，1990年代成為暢銷藥品，直到2001年8月，禮來公司對百憂解的專利於過期，市場上開始出現了其他藥廠推出的氟西汀藥物，但百憂解仍保持著一定市佔率。百憂解在1995年3月進入台灣健保系統，但專利在2001年過期之後，其他學名藥陸續上市，健保署日前說明，百憂解2023年，而健保收載同成分、同含量膠囊劑型的替代藥品已有11項。台灣禮來公司稍早也針對該自家公司藥物「百憂解」，傳出退出台灣市場停止供應一事進行說明，其實是基於公司策略調整，