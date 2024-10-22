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▲室內中央區實景照「MITSUI OUTLET PARK 林口Ⅱ館」。（圖／三井集團提供）

▲GU與UNIQLO共同進駐「Mitsui林口商場店II館」，為GU在新北市首間近300坪的大型店舖。（圖／GU提供）

▲ 「忠青商行」MITSUI OUTLET PARK林口Ⅱ館店為緯豆集團的第7間展店，更是品牌目前最大門市。（圖／官方提供）

▲「涓豆腐」多樣道地韓國特色料理，進駐MITSUI OUTLET PARK林口Ⅱ館。(示意圖／ 涓豆腐提供)

▲三井南港LaLaport原訂2023年12月試營運，不過因工程與執照問題將延遲開幕時間。（圖／Google評價）

MITSUI OUTLET PARK林口二館將於11月14日正式營運，不過明（23）日起「開放試營運」，已經可以搶先逛到二館100家新專櫃，加上原一館約200家專櫃，林口三井OUTLET共計可達300家專櫃品牌，包括UNIQLO、GU、無印良品，美食餐廳則有助吧名店「饗食天堂」、泰式火鍋名店「藍象廷」、韓式料理「涓豆腐」等。MITSUI OUTLET PARK林口二館宣布於11月14日正式開幕，明（23）日起開放試營運，一館與二館之間將有連通空橋串連， 二館專櫃面積超過8千坪，分布於三個樓層。一樓規劃進駐支援在地生活所需之正價大型專賣店、特色餐廳，二樓則是與一館串連更加強化OUTLET品牌與適合餐敘的大型餐廳，三樓匯集了知名排隊餐飲名店與美食街，以及最適合親子體驗的娛樂設施等。◾「UNIQLO」「GU」聯合進駐服務，GU在新北市首間近300坪的大型店舖◾「MUJI」無印良品◾‧「HOLA」和樂家居◾「akachan honpo」阿卡將本舖，擁有創業90年以上歷史的母嬰用品專門店◾「MARKEY′S」日系童裝品牌，台灣首店◾「HUF」傳奇滑板手 Keith Hufnagel 於 2002 年開設的原創商店◾「National geography apparel」國家地理服飾◾「adidas kids」◾「PUMA kids」◾「SKECHERS kids」◾「gelato pique café」來自日本的法式可麗餅咖啡屋◾「饗食天堂」自助吧名店◾「KOI PLUS」 來自台中的餐飲品牌，搭配色香味俱全的餐點為台灣精品茶增添全新註解。◾「PRESERVE」好膳集團旗下人氣早午餐品牌◾「Garmin」全球最具指標性的 GPS 企業，目前已是航空、航海、車用、運動健身產品等市場熟悉的領導品◾「SAMSUNG」主題專賣店◾「D+AF」快時尚女鞋◾「大創」集合旗下「DAISO」、「THREEPPY」、「Standard Products」3品牌在此展開新北首家3品牌旗艦店◾「Tom`s world湯姆熊歡樂世界」親子室內遊樂園◾「京昌園」日系燒烤名店◾「藍象廷」泰式火鍋名店◾「涓豆腐」多樣道地韓國特色料理◾「Suage」日式湯咖哩排隊名店◾「上善豆家」以匠人精神，精選優良食材，製作感動客人的蔬食料理◾「THE BBQ HOUSE」美式料理，秉持著透明、新鮮、現點現切的理念◾「大阪王將」日本餃子名店◾「武藏野の洋菓子」來自日本的烘培甜點◾「Haagen-Dazs」冰淇淋◾「beard papa's」泡芙◾「忠青商行」眷村家常料理結合台式烹法入菜◾「廟口鴨香飯」起源於新竹中山路上，鄰近新竹城隍廟的人氣台式料理◾「Chicken Eater」台式料理，◾「極之好味」港式燒臘◾「東京油組総本店」日式油拌麵◾「牛角次男坊」，日本燒肉丼MITSUI OUTLET PARK林口於2016年1月開幕，二館預定在明（23）日開放試營運，11月14日盛大開幕。三井不動產集團目前在台共有6座商業設施據點。包含林口、台中港、台南3座OUTLET據點。區域型購物中心則有Mitsui Shopping Park LaLaport台中，以及台北南港、高雄2座LaLaport也在持續推動中，其中三井南港LaLaport原訂今年12月試營運，不過因工程問題，將延後開業時間。此外，MITSUI OUTLET PARK 林口店、台南店目前現正舉辦週年慶，除了全館2折起，眾多店舖滿千抵百、滿萬抵千活動仍在進行中，同時消費滿 3000元可再抽 iPhone 16新機！台中港店週年慶將壓軸於 10月25日至11月17日登場，主打無上限回饋，週年慶首十日APP會員當日累積消費滿5000元，即贈500元抵用券和200元折價券，可累贈，相當於14%回饋無上限！週年慶單筆消費滿3000元，即可抽台灣-東京來回機票。至於購物中心 LaLaport 台中，週年慶10月17日至11月10日登場，會員只要累積消費滿額，即可享回饋率10%至15%的滿千送百優惠，單筆消費滿3500元還可抽SUZUKI IGNIS汽車！