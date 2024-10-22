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▲北市智慧警勤輔助系統。（圖／柳采葳辦公室提供）

近日假車牌氾濫，台北市議員柳采葳今（22）日於北市議會警政衛生部門質詢中表示，假車牌違規近5年來暴增7.7倍，然而「販售假車牌者」警方5年卻只抓1件，未阻斷銷售管道，導致假車牌在路上滿街跑。此外，協助員警取締假車牌的科技設備也不足，北市車牌辨識攝影機布建率未達2成、巡邏機車配智慧輔助系統僅6%，因此呼籲警方加速科技設備建置率，杜絕假車牌亂象。柳采葳表示，111年台北市因嚴重超速遭吊扣及註銷牌照1,036件，112年1至 6月494件，112年6月修法後，7到12月突暴增3,100件，比111年增加近2.5倍。今年113年1-7月也高達1,811件，有警員抱怨，超過速限40公里即認定嚴重超速必須扣牌6個月，就是造成近日假車牌氾濫的關鍵。近五年警方取締車牌違規共509件，偽變造數牌照違規65件、使用他車牌照違規444件。偽造車牌部分，從109年的4件到113年的35件，5年增加7.7倍。柳采葳指出，販售假車牌業者在網路四竄，只要搜尋「客製化車牌」即可找到相關資訊，一組汽車假車牌賣5,500元到7,500元不等，號稱監理站內部文件一比一客製，然而近五年北市警方查獲「販賣假車牌」汽車0件、機車1件。柳采葳轟，警方未做好源頭管理，阻斷銷售管道，導致假車牌在路上滿街跑！她呼籲警方加強查緝網路上「販售假車牌」之不肖業者，請網路平台業者把相關資訊下架，阻斷製造假車牌源頭。柳采葳表示，假車牌防偽技術不斷升級，連梅花防偽設計、車牌背面鐳射編碼都能模仿，員警光用肉眼難分辨，需靠科技設備輔助。近年警方透過「錄影監視系統之車牌辨識攝影機」及「智慧警勤輔助系統」協助員警取締假車牌，但北市共約18,093支監視攝影機，其中具備車牌辨識功能的有2,439支，占攝影機總數僅13.48%，布建率未達兩成。另外，3,594輛巡邏汽車中，配備「智慧警勤輔助系統」的只有215輛(6%)；605輛巡邏汽車中，配備「智慧警勤輔助系統」的只有70輛(11.57%)。柳采葳呼籲，警方應增加「車牌辨識攝影機」及「智慧警勤輔助系統」的建置數量及速度。此外，車辨系統無法跨縣市，只要犯罪嫌疑人跑到其他縣市，就得到該縣市調監視器，延誤破案時間。因此也呼籲北市警局與中央溝通，整合北北基桃車牌辨識系統資料庫，協助員警查犯嫌行車軌跡。