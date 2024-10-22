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衛福部食藥署今（22）日公布邊境查驗不合格產品，其中，知名餐飲品牌「冒煙的喬餐飲股份有限公司」進口的調味粉環氧乙烷，另知名老牌「LEA & PERRINS」的「烏斯特醬汁」和「MCCORMICK」調味料也驗出環氧乙烷。食藥署表示，環氧乙烷為不得檢出的物質，對此類產品將持續逐批查驗。食藥署今日公布邊境檢驗有8項產品不合格，包含來自美國的紐奧良風味調味料、烏斯特醬汁與調味粉，韓國的辣椒粉，越南進口仙草粉、木鱉果油，以及中國開心果。其中，欣臨企業股份有限公司自美國進口的紐奧良風味調味料與烏斯特醬汁分別檢出環氧乙烷0.1mg/kg與0.7mg/kg。「冒煙的喬」自美國進口的「調味粉」同樣被檢出殘留農藥環氧乙烷4mg/kg。食藥署表示，針對不合格產品，已全數退運或銷毀。自今（2024）年4/14到10/14間，美國進口的321批調味醬中，就有20批檢驗不合格，不合格率為6.2%，主要原因為環氧乙烷及二氧化硫含量超標。為了加強產品安全性，已於今年8/12到明年2/11間，針對美國進口調味醬採取逐批查驗，需抽驗100%合格後才可以輸入。