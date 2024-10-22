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台中市議員何文海今（22）日市議會民政業務質詢，針對社會局定點臨托時間唯南屯區與沙鹿區收托服務時間僅至下午四點，收托時間明顯不符合現代父母作息時間，所能顧及的家庭十分有限，建議社會局應延長收托時間至晚上六點，甚至提供夜托服務，以符合現代家庭職場工作時間。何文海表示，在今年五月質詢時就反映過臨托收托時間過短，對家長幫助非常有限，南屯區內大多是小家庭型態，普遍皆為父母雙薪工作，如臨時加班更恐無法照顧幼兒，對延後收托時間與夜托服務有迫切需求。加上近期許多托兒所因腸病毒停課兩週以上，健康的幼兒們該由誰來照顧，更是讓家長們一個頭兩個大，在沒有外援的狀況下，恐只能由父母輪流請假照顧幼兒。何文海指出，日前質詢後，大里區的台中市兒童青少年福利服務中心的定點臨托延長到晚上八點，位於北屯區的天闊民眾活動中心的服務也延長到下午五點，然而南屯區的南屯親子館與沙鹿區的兒童福利服務中心，收托時間卻仍是只到下午四點，臨托結束時間為全台灣最早。何文海進一步表示，相比其他縣市規劃，台北市、台南市、高雄市還提供夜間臨時托育服務，台南市為全台最晚，受托時間可至夜間十一點，讓家長能安心處理其他事務或喘息。如台北市與婦女培力中心合作與育兒友善園所合作，5月份到現在新增2處，新北市新增與私立托育中心、居家托育服務中心合作，由原本1處拓增為13處，台南新增1處，台中維持不變，桃園市減少1處，特別的是高雄市自109年至113年期間，由原本2處持續增加至今（113）年底總數可達29處，臨托據點逾10倍數躍升之多，更是首辦全國第一個有臨托和夜托的地方，提供全天候臨托服務，日間、夜間及假日都可預約，臨時要出門加班的育兒父母不再單打獨鬥，扮演職業婦女的「神隊友」，其他縣市的做法非常值得台中市借鑑參考。何文海要求，社會局務必延長收托時間，才是真正分攤育兒的負荷，給予家長們喘息的機會，打造台中成為全台最佳的友善育兒環境。