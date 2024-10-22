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▲台電提醒使用廚房用電要注意這3大要點。（圖／翻攝自台電粉專《台電電力粉絲團》）

Netflix韓國料理競賽綜藝節目《黑白大廚》，開播後掀起熱烈討論，也讓不少人也開始居家料理食材，台電特別提醒民眾「廚房用電千萬不能黑白用」，不然小心料理還沒做好，就先無法生存，並說明3項用電的要點，分別是高功率家電避免共用插座/延長線、延長線/電線不靠近熱源、清潔廚房前拔插頭移電器。台電在粉絲專頁《電力粉絲團》中提醒，在熱源跟水源、電源都有的廚房料理時，用電要特別注意，包括使用高功率家電避免共用插座/延長線，像是烤箱、微波爐、電鍋、冰箱，最好使用獨立插座，以免用電超過負載。再來是廚房高溫熱源多，像爐具、烤箱，高溫可能會讓電線的塑膠融解，造成銅線外露及短路起火，因此延長線/電線不靠近熱源。最後是清潔廚房前，濾水器等固定電器用品應先將其插頭拔除，而可移動的電器用品如電鍋、烤箱、微波爐等，應插頭拔除後移至他處，避免電器受潮損壞，也避免清潔廚房時觸電。