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富邦悍將球團今（21）日宣佈，將聘請執教經歷豐富的林威助教練，出任悍將球團副領隊兼農場主管一職。今（22）日林威助前往位於嘉義的稻江訓練基地報到，先熟悉基地環境，他表示：「希望可以和大家一起努力，期待在未來一起打出最佳的成績！」悍將球隊自10月中球迷感恩會隔日起，即前往嘉義基地展開秋訓，林威助副領隊將於本週內正式加入，球團將協助林威助副領隊儘早熟悉了解相關運作，期望藉由秋訓及明年度完整春訓規劃，幫助球隊的一二軍球員都能夠有所成長。林威助表示：「非常感謝球團對我的肯定，讓我來擔任球團副領隊和農場主管，我會全力協助農場的營運和規劃，希望可以和大家一起努力，期待在未來一起打出最佳的成績！」林威助教練自2013年返台，職棒一軍及二軍歷練豐富，戰績輝煌，治軍嚴謹，曾獲得兩屆中華職棒最佳總教練殊榮。在執掌中信兄弟一軍兵符期間，幫助兄弟突破「安心亞」魔咒，拿下總冠軍的大功臣，但最終因故離開黃衫軍。自2023年季中離開中華職棒後，林威助受邀擔任臺灣體育運動大學棒球隊客座打擊教練一職。本次在富邦球團力邀下，他同意再次重返中華職棒貢獻所長，協助球隊培植長期競爭力。