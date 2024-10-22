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台北股市今（22）日終場小跌7.1點或0.03%，收在23535.43點，日K結束連3黑，5日線失而復得，成交量為3726.51億元；其中三大法人合計買超121.51億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資「連3買」買超78.57億元；投信「連2買」，今日買超42.15億元；自營商（自行買賣）「連8買」買超0.79億元，合計三大法人買超121.51億元。投資人觀望接下來將公布的科技廠財報，美股四大指數昨日漲跌互見，不過以科技股為主的那斯達克指數以及費半指數走高，不過卻沒有激勵台北股市今日的走勢，開盤下跌114.42點、來到23428.11點，隨後在台積電等權值股的拖累下，指數最低來到23269.86點、下跌272.67點，一度失守5日線，不過在鴻海、千金股、金融股逆勢抗跌之下，拉抬指數跌點收斂，終場小跌7.1點或0.03%，收在23535.43點，日K結束連3黑，5日線失而復得，成交量為3726.51億元。中小型股卻走出不一樣的路，櫃買指數開高走高，終場上漲1.09點或0.4%，收在273.55點，日K連2紅，成交量為1154.82億元。權值股跌多漲少，權王台積電熄火表態，今日以1065元開出、下跌20元，盤中最低來到1060元，最後一盤爆出6805張買單、跌幅收斂，終場下跌10元或0.92%，收在1075元，日K結束連3黑，5日線失而復得，拖累大盤指數就有77點，也就是說扣除台積電的跌點，大盤是呈現上漲的；鴻海卻逆勢走高，今日獨強於其他權值股，以211元開出，最高點來到216元，終場上漲5.5元或2.62%，收在215.5元，創下7月15日以來的高點、創逾3個月新高，日K結束連2黑，挹注大盤指數就有22點；聯發科則是以1310元開出，盤中最低到1295元，終場下跌20元或1.5%，收在1310元，日K結束連2紅，5日線失而復得。今日個股成交量排行榜前五名：鴻海、欣興、新光金、景碩、映泰；個股成交值排行榜前五名：台積電、鴻海、廣達、欣興、景碩。