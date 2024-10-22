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為促進海外僑臺商對人工智慧暨物聯網產業的了解，僑務委員會辦理五天四夜的「2024臺灣人工智慧暨物聯網產業邀訪及商機交流團」，邀請來自8個國家、21位僑臺商返國參訪交流，僑務委員會副委員長阮昭雄出席致詞表示，期盼僑臺商協助國內高品質科技產品行銷全球，共創商機。阮昭雄說明，本次由健行學校財團法人健行科技大學承辦安排豐富多元的行程，希望僑臺商透過實地參訪，了解臺灣在人工智慧及相關產業的發展現況和優勢，促進僑臺商與國內產業的交流合作，共同開拓事業機會。阮昭雄指出，臺灣作為「人工智慧之島」，掌握許多AI 晶片的先進技術，要如何確保臺灣的科技在瞬息萬變的國際形勢中，保持領先並持續發揮優勢，團結合作非常重要，僑委會希望深化僑臺商與臺灣的連結，助力總統賴清德提出的宏大願景，將臺灣打造成「經濟日不落國」。健行科技大學推廣教育中心主任王則閔分享，本次交流團主要目的是探索臺灣在「人工智慧物聯網」(AIoT)的領先技術，並提供一個商業交流平臺，促進僑臺商與國內業界有更多的交流與合作。本次交流團有來自美國、加拿大、巴西、德國、法國、馬來西亞、泰國及越南等8個國家的21位僑臺商參與，團長是來自美國達拉斯的盧蘭英，副團長是來自馬來西亞吉隆坡的郭旭東。參訪行程多元豐富，包括拜會國科會新竹科學園區管理局、參觀「臺灣國際人工智慧暨物聯網展」、參訪臺灣智慧雲端服務股份有限公司、安勤科技股份有限公司、中華電信學院、碩遠科技股份有限公司、走著瞧股份有限公司及達明機器人股份有限公司等6家有意與海外合作的企業等，僑委會期許海外僑臺商成為「臺灣力量的延伸」，共創產業商機。