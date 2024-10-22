我是廣告 請繼續往下閱讀

台鐵公司今（22）日公告基層最新薪資表，從業人員薪資原依資位人員固定月薪90%~93%規劃，後經與交通部及台鐵企業工會溝通協調，調整以資位人員100%固定月薪發給，並將部分非固定薪額納入從業人員之職務薪考量，提升從業人員薪資，增加幅度約1,800元至3,140元，舉最基層第11階從業人員為例，薪資為36,140元（增加約3,140元）、第10階薪資為38,830元、第9階薪資為41,330元、第8階薪資為43,810元。台鐵公司指出，現行從業人員依前113年1月23日公告之甄試簡章發給薪資，將依核定之待遇表金額，自到職日辦理補發薪資及加班費。如服務員月薪33,000元，要點核定後月薪為36,140元，將補發3,140元及加班費差額。臺鐵公司已訂定轉調人員轉任從業人員相關規定，轉調人員得依原有年資辦理提敘，並依提敘後之薪點敘薪。另台鐵公司將依程序提報核給從業人員危險加給、夜點費及地域加給。台鐵公司將確保安全，提升服務，吸引客群，善用資產，增加營業收入創造盈餘，以提高用人費限額，並依據公營事業機構待遇調整相關規定，透過勞資協商、團體協約等方式，積極研議改善員工薪資待遇，合理反映全體員工辛勤努力之成果，以達永續經營及幸福企業之願景。