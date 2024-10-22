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▲萬聖節裝扮鬼怪搭車小心，臺北捷運公司提醒，若是太暴露、血腥、恐怖，將得視情況拒絕運送。（示意圖／取自Unsplash）

▲北捷指出，若裝扮足以影響他人觀感時，會拒絕旅客繼續搭乘，站務人員視情況會同警察強制或護送離開車廂或捷運站。（圖／記者朱永強攝）

2024萬聖節是10月31日，全台許多萬聖節活動都提早在本周假日登場，但萬聖節想要「假鬼假怪」小心了，臺北捷運公司發聲提醒，旅客發揮創意裝扮搭捷運，周末許多萬聖節活動開跑，包括「府中搞什麼鬼、天母搞什麼鬼」等接續登場，過節民眾儀式感十足，發揮創意無極限，有時甚至逼真到嚇到旁人。臺北捷運公司表示，旅客若穿著創意裝扮搭乘捷運，應避免太過暴露、血腥或過度恐怖的鬼怪裝扮，以免引起其他乘客不適或恐懼，若是違反規定，將得視情況拒絕運送。北捷表示，為了維護每位乘車者的權益及秩序，北捷補充，若旅客勸導不聽且不配合拒絕運送，將依大眾捷運法第50條第1項第5款「拒絕大眾捷運系統站、車人員查票或妨害其執行職務」，裁罰新台幣1500元至7500元。提醒這周要外出參加萬聖節活動的民眾，若要搭乘大眾運輸工具，可得特別留意搭車規定。