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民眾黨主席柯文哲涉入京華城貪污圖利案，如今其貼身帳房「橘子」許芷瑜赴日未歸，如今北檢也將其從證人改列被告，對此日語教師周若珍今（22）日翻出法條表示，民眾只要提供線索，致緝獲外逃通緝犯歸案，可獲得每5萬至100萬元獎金，若橘子一直躲在日本不回來，最後被提列追緝，大家到日本旅遊之際就可以多注意一下四周，「搞不好可以賺個外快」。周若珍表示，查了一下資料，目前的理解是刑事案件之被告，有接受檢察官、法官訊問之義務，如果已經確認被告逃亡海外或被告行蹤不明，無法寄送傳票，也無法拘提時，則可能會直接發布通緝。周若珍說，若涉嫌貪污等重大刑事案件，逃往國外，經司法機關通緝，並由調查局依規定提列追緝者，民眾只要提供線索，致緝獲外逃通緝犯歸案，可獲得每名5萬元至100萬元獎金。周若珍指出，也就是說，民眾黨的橘子目前被列為被告，如果一直躲在日本不回來，最後被提列追緝，大家到日本旅遊的時候就可以多注意一下四周，「搞不好可以賺個外快」。