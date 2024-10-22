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美國總統大選倒數，搖擺州選情戰況膠著，特斯拉創辦人馬斯克日前在美國共和黨總統候選人川普的造勢場合中承諾，至11月5日投票日，天天都將送出100萬美元（約新台幣3200萬元）給設籍在搖擺州並完成簽署請願要求的民眾，一名女子在被抽中後上台欣喜若狂，不斷感謝馬斯克，但這樣的抽獎活動也被法律學者點出構成違法的要素。綜合外媒報導，馬斯克上週宣布，在11月總統大選投票日之前，將每天隨機送出100萬美元給他線上請願書的簽署者，要獲得100萬美元必須俱備的資格包括，請願書的簽署者必須是登記選民，並且要居住在7個搖擺州之一，也就是亞利桑納州、喬治亞州、密西根州、內華達州、北卡羅萊納州、賓州和威斯康辛州。馬斯克在周末於賓州匹茲堡舉辦的造勢場合中，抽出一名一百萬美元得主，一名叫做克里斯汀(Kristine Fishell)的女性中獎後露出一臉不可置信的表情，隨後走上台接獲這張超大張支票，向馬斯克道謝，接著高舉支票，接受台下歡呼聲。女子上台後表示自己始終相信馬斯克所做的，認為馬斯克是在用自己的財富和責任保護言論自由。不過，馬斯克大撒幣給搖擺州民眾的舉動，引來許多法律學者專家質疑聲浪，根據路透報導，「布瑞南司法中心」(Brennan Center for Justice)法律顧問專家威納(Daniel Weiner)表示，「肯定會有人認為，這是在聯邦禁止付費給他人去投票或註冊投票的範疇內。這是我們在過去幾週以來，看到他遊走選舉法邊緣的部份模式」。UCLA法學院政治學教授哈森(Rick Hasen)指出，「問題在於，唯一有資格參加此次贈品活動的人，只有登記投票的人」，他認為，這條件使得這個抽獎行動是非法的。不過，亦有法律學者有不同看法，首都大學法學院(Capital University Law School)教授、聯邦選舉委員會(Federal Election Commission)前主席史密斯(Brad Smith)認為，馬斯克在法律上可能沒有問題，因為簽署這份請願書和登記投票之間有很大的距離。這僅可能只是形成誘因，並不能構成真對特定活動的支付條件。馬斯克在本次選戰中大力支持川普，甚至砸大錢設立了「美國政治行動委員會」(America PAC)，這個超級政治行動委員會(super PAC)在搖擺州協助川普支持者動員和選民登記，現已花費近億美元。