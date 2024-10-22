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在昨（21）日舉行的國聯冠軍系列賽第6戰對上紐約大都會隊的比賽中，洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平4打數2安打、1打點，幫助球隊以10：5擊退對手，系列賽4：2晉級世界大賽。在台灣時間今日的凌晨，他也在個人IG上分享圖片，其中一張抱著愛犬Dekopin的照片吸引眾人目光，紛紛留言問：「這是真美子（大谷老婆）拍的嗎？」大谷翔平真的是體壇罕見的天之嬌子，個人不斷刷新大聯盟紀錄，又改變人們對於棒球這項運動的想像，在他之前似乎沒有太多人能夠想像一名球員，可以在投打兩方面皆在MLB中發揮得如此出色。不僅如此，他自律又低調，作為聯盟門面也無可挑剔，在他身邊的人都怕辜負了他以及人們對他的期望而戰戰兢兢。道奇老闆Mark Walter在昨天的國聯封王儀式上就表示，自己感到鬆了一口氣，「我很高興能夠幫助他（大谷）打破生涯從未參加過季後賽的紀錄，並帶他去參加世界大賽。」從天使轉隊到更有奪冠機會的道奇隊，大谷翔平渴望尋求在十月份打球的機會，他承受著鎂光燈的壓力，但他克服了一切困難。在昨天的激戰結束後，他在22日更新了自己的Instagram。分享球隊時隔4年再闖世界大賽的珍貴照片。大谷翔平分享了4張照片，並寫下「還有4場」表達自己希望能贏得世界大賽的想法。這些照片中大多是大谷和隊友們噴香檳、以及一些紀念照，最後一張則是他抱著自己心愛的小狗Dekopin的照片。該張照片的構圖是大谷背對著鏡頭，Dekopin被抱在他的懷裡，他們面向著球場。看起來是在一個私人的空間之中，也讓外界對於照片拍攝者的身分感到好奇。不少球迷認為這個角度只可能是和大谷非常親近的人才可能拍到，因此紛紛在網路上詢問道：「照片是真美子拍的吧？」、「是真美子小姐你拍的照面嗎？」、「這是全家福」、「Dekopin又把目光移開了哈哈」。