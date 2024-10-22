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▲7-11「香蕉牛奶霜淇淋」延續了「Binggrae香蕉牛奶」濃郁香氣與獨特風味，滿滿的香蕉甜香與奶香。（圖／7-11提供）

▲7-11超人氣飲品「思樂冰」也同步推出全新口味「蜂蜜柚子風味思樂冰」。（圖／7-11提供）

▲現萃茶推出「莎郎嘿柚韓柚風味青茶」新品，使用韓國黃金柚與蒟蒻椰果增添口感。（圖／7-11提供）

▲日本全家必吃經典甜點「舒芙蕾布丁」銷量破千萬，而台灣全家也瞄準這款甜點商機，將原材料及配方進行升級，推出全新「滿滿布丁聖代杯」和「起司舒芙蕾布丁」甜點。（圖／全家提供）

台灣7-11驚喜聯名韓國男團SUPER JUNIOR-D&E，東海、銀赫躍上商品包裝，聯名美食包括7-11新口味霜淇淋「Binggrae香蕉牛奶霜淇淋」，將韓國必喝飲品化身霜淇淋，且限時每週五六日，使用指定支付方式，第二支半價爽吃；還有「蜂蜜柚子思樂冰」新登場，商品搭配兩款限量聯名杯身一同上市，數量有限售完為止。7-11與SUPER JUNIOR-D&E展開全新合作，一口氣推出超過10款鮮食、飲料等韓味十足的全新系列商品。其中霜淇淋新口味，將韓國家喻戶曉的經典飲品「Binggrae香蕉牛奶」變身霜淇淋，搭配兩款限量聯名杯身一同上市，數量有限售完為止。7-11「香蕉牛奶霜淇淋」延續了「Binggrae香蕉牛奶」濃郁香氣與獨特風味，滿滿的香蕉甜香與奶香，讓人回味無窮，10月30日至12月10日每周末五六日，使用icash 2.0或icash Pay支付享第二件半價優惠；即日起，使用OPENPOINT行動隨時取，可享49元雪淋霜霜淇淋全口味10支390元。7-11超人氣飲品「思樂冰」也同步推出全新口味「蜂蜜柚子風味思樂冰」，以韓式經典蜂蜜柚子醬為靈感，調配出濃郁的柚子香氣與蜂蜜的自然甜味，每一口都喝的到甜而不膩的蜂蜜餘韻，商品搭配兩款限量聯名杯身一同上市，數量有限售完為止。並且門市10月30日至12月10日每周末五六日，思樂冰全品項享第2杯7折優惠；OPENPOINT行動隨時取，即日起至11月30日思樂冰全口味大杯10杯300元、特大杯10杯320元。可兌換至2025年1月31日。並且現萃茶推出「莎郎嘿柚韓柚風味青茶」新品，使用韓國黃金柚與蒟蒻椰果增添口感，與青茶的清新茶韻碰撞出韓式風味的全新層次，熱罐商品和CITY TEA特大杯杯身均換上SUPER JUNIOR-D&E包裝，吸引粉絲收藏，讓SUPER JUNIOR-D&E溫暖每一天。全家便利商店則是推出兩款全新甜點，看準日本全家必吃經典甜點「舒芙蕾布丁」年銷量破千萬，台灣全家將原材料及配方進行升級，推出全新「滿滿布丁聖代杯」和「起司舒芙蕾布丁」兩款甜點，名店級美味程度，不知不覺就會掃掉一整杯，並且即日起至29日前，購買minimore甜點任選二件69折，絕對是嚐鮮不容錯過的好機會。minimore「滿滿布丁聖代杯」（售價69元）：將焦糖凍與絲滑布丁層層堆疊，頂部再放上一顆完整的布丁，每一口都吃的到香濃多層次布丁，讓布丁愛好者為之讚嘆，即起於全台全家正式開賣。起司舒芙蕾布丁」（售價65元）：則以濃郁的卡士達布丁搭配焦糖，再覆蓋蓬鬆綿密的起司舒芙蕾，入口瞬間濃厚的起司香氣和焦糖布丁完美融合，讓人難以抗拒，10月23日全家門市正式開賣。