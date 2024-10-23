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▲根據產業專家分析，台灣因擁有領先世界各國的半導體與電子製造能力，正好填補了AI產業對硬體需求的空缺，成為AI發展最重要的生產基地。（圖／業者提供）

▲隨著全球AI市場持續增長，林口的宜居環境、發達的商業活動，也有助於吸引高端人才進駐。（圖／業者提供）

▲近期推出的「亞昕天匯」環景首席大案，基地正文化二路軸心，以雙面臨路角地、遼闊視野棟距、3000坪綠海環繞等立地優勢，打造30層擎天地標。（圖／業者提供）

▲即將完工的林口A3計畫道路，生活機能便利，又以住商共榮的模式，營造美好新生活。（圖／業者提供）

AI產業成為全球市場趨勢，台灣作為全世界高科技製造業的重鎮，更是早已在AI產業鏈中扮演關鍵角色。做為新北與桃園兩大重要產業聚落銜接的林口新市鎮，正好串起整條AI產業鏈，發展出一條由新北國際AI+智慧園區、林口新創園區、華亞科技園區與龜山工業區，共同連貫而成的8公里「AI黃金產業廊道」。根據產業專家分析，台灣因擁有領先世界各國的半導體與電子製造能力，正好填補了AI產業對硬體需求的空缺，成為AI發展最重要的生產基地。其中，新北市政府大力發展的新北國際AI+智慧園區，是這條黃金廊道上的核心，就連全球最大半導體設備製造商ASML，都早在2年前就已積極卡位，未來除了先投入300億元建置新廠，後續還會將歐洲供應鏈帶進台灣，帶動整體產業發展與就業機會。隨著全球AI市場持續增長，林口的宜居環境、發達的商業活動，也有助於吸引高端人才進駐，進一步帶進更多人口紅利，持續推升區域發展，新北國際AI+智慧園區的發展，連帶影響了這一帶的住宅大樓以及商辦發展，林口的黃金十年，正蓄勢待發！舉例來說，像是近期推出的「亞昕天匯」環景首席大案，基地正文化二路軸心，以雙面臨路角地、遼闊視野棟距、3000坪綠海環繞等立地優勢，打造30層擎天地標，還緊鄰著中山路商圈、仁愛路等商圈，交通部分，也緊鄰高速公路，以及即將完工的林口A3計畫道路，生活機能便利，又以住商共榮的模式，營造美好新生活。