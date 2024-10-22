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美元續強，亞洲主要貨幣兌美元走貶，日圓兌美元更一度貶破151價位，日圓兌新台幣換匯也更便宜。至於日圓是否會再貶到160？外匯專家李其展今（22）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，如果美元更強，日圓有機會再度往160挑戰。受到美國10年期公債殖利率走揚、經濟數據強勁等因素帶動，美元指數一度升破104，亞洲主要貨幣兌美元走弱，其中日圓兌美元貶破150價位，今日更進一步下探151.1，目前拉回至150.8附近震盪。不過，由於日圓貶幅大於新台幣，日圓兌新台幣換匯價再創近3個月最甜價，台灣銀行日圓現鈔賣出價一度來到0.2157元，為7月31日以來新低價，目前在0.2159元附近震盪。至於日圓是否會再貶到160？李其展認為，日圓目前呈現緩貶格局，尤其日本央行也沒表態，日圓有機會再度往160挑戰，但也沒那麼快衝過去，除非美元表現很強，例如10月底美國公布的最新經濟成長率（GDP）及11月1日美國公布的就業數據，這兩個數據表現都大好，代表美國經濟衰退機率低，這時原本市場預期降息變升息，美元就會變更強，吸引資金進去美國。對於日本央行還會升息嗎？他表示，「應該沒那麼快」，可能要到12月或明年第1季，因此，想換日圓的人，如果是年底前要出國，他建議可先換3、4成，如果明年3月才要去賞櫻，可以再等一下，畢竟時間還長。