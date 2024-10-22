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台灣羽球名將戴資穎原本預計將在今年賽季結束後高掛球拍，結束自己的選手生涯，但今（22）日世界羽聯官網顯示她申請了保護排名，「至少3個月無法出戰」，讓人感到有些耐人尋味。原先世界排名第5的戴資穎，因傷缺席北極公開賽、丹麥公開賽，世界排名積分稍稍下修至8萬5861分，不過由於昨天西班牙名將馬琳（Carolina Marin）去年丹麥公開賽的亞軍分數被扣除，因此積分也下降至8萬3426分，也讓戴資穎重返世界前4，而馬琳排名則是跌至第5名。今天世界羽聯（BWF）官網上顯示戴資穎選擇申請「排名保護」，這意味著小戴至少要休息3個月才會再度復出，至少今年確定不會在出戰。戴資穎今年因傷壯態不佳，巴黎奧運早早出局，後續的賽事也常常出現只打一、兩場就發現身體不行、而需要退賽的情況。在無故缺席巡迴賽會被罰款的情況下，使用排名保護也是合理的決定。但是戴資穎原本是今年球季打完就會退役，若以此規劃來說，實際上應該也不用再進行排名保護了，因此目前的操作也讓外界有如霧裡看花。