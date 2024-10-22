中職總冠軍台灣大賽G3今（22）日在台北大巨蛋續戰，由主隊統一獅交手中信兄弟，雙方在前兩戰打成1：1平手。今日兩隊都要搶2勝優勢，獅隊派出羅昂（Logan Ondrusek）掛帥先發，兄弟推派克迪（Kirk McCarty），此戰雙方先發打序出爐，陳俊秀擔任先發鎮守一壘，而獅隊「小黑」邱智呈傷勢無礙繼續先發。
林安可因腳部挫傷復原進展緩慢，已連續3場坐板凳。總教練林岳平表示，傷勢還需要時間恢復。此外，陳聖平也因手腕不適連續2場未先發，由許哲晏擔任先發游擊手。
邱智呈在台灣大賽G2因自打球擊中膝蓋脛骨內側，經X光檢查後確認沒有骨折，故此戰繼續排先發，林岳平也期待邱智呈能在關鍵時刻有所發揮。
中信兄弟先發打序：
第1棒：右外野 宋晟睿
第2棒：中外野 岳政華
第3棒：一壘手 陳俊秀
第4棒：指定打擊 許基宏
第5棒：三壘手 王威晨
第6棒：左外野 曾頌恩
第7棒：游擊手 江坤宇
第8棒：二壘手 岳東華
第9棒：捕手 高宇杰
先發投手：克迪
統一獅先發打序：
第1棒：右外野手 林佳緯
第2棒：左外野手 邱智呈
第3棒：中外野手 陳傑憲
第4棒：一壘手 陳鏞基
第5棒：三壘手 潘傑楷
第6棒：指定打擊 胡金龍
第7棒：游擊手 許哲晏
第8棒：捕手 陳重羽
第9棒：二壘手 林祖傑
先發投手：羅昂
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邱智呈在台灣大賽G2因自打球擊中膝蓋脛骨內側，經X光檢查後確認沒有骨折，故此戰繼續排先發，林岳平也期待邱智呈能在關鍵時刻有所發揮。
中信兄弟先發打序：
第1棒：右外野 宋晟睿
第2棒：中外野 岳政華
第3棒：一壘手 陳俊秀
第4棒：指定打擊 許基宏
第5棒：三壘手 王威晨
第6棒：左外野 曾頌恩
第7棒：游擊手 江坤宇
第8棒：二壘手 岳東華
第9棒：捕手 高宇杰
先發投手：克迪
統一獅先發打序：
第1棒：右外野手 林佳緯
第2棒：左外野手 邱智呈
第3棒：中外野手 陳傑憲
第4棒：一壘手 陳鏞基
第5棒：三壘手 潘傑楷
第6棒：指定打擊 胡金龍
第7棒：游擊手 許哲晏
第8棒：捕手 陳重羽
第9棒：二壘手 林祖傑
先發投手：羅昂