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▲統一獅隊外野手邱智呈傷勢無礙，台灣大賽G3繼續先發擔任左外野手、打第二棒。（圖／記者葉政勳攝 ）

中職總冠軍台灣大賽G3今（22）日在台北大巨蛋續戰，由主隊統一獅交手中信兄弟，雙方在前兩戰打成1：1平手。今日兩隊都要搶2勝優勢，獅隊派出羅昂（Logan Ondrusek）掛帥先發，兄弟推派克迪（Kirk McCarty），此戰雙方先發打序出爐，陳俊秀擔任先發鎮守一壘，而獅隊「小黑」邱智呈傷勢無礙繼續先發。林安可因腳部挫傷復原進展緩慢，已連續3場坐板凳。總教練林岳平表示，傷勢還需要時間恢復。此外，陳聖平也因手腕不適連續2場未先發，由許哲晏擔任先發游擊手。邱智呈在台灣大賽G2因自打球擊中膝蓋脛骨內側，經X光檢查後確認沒有骨折，故此戰繼續排先發，林岳平也期待邱智呈能在關鍵時刻有所發揮。第1棒：右外野 宋晟睿第2棒：中外野 岳政華第3棒：一壘手 陳俊秀第4棒：指定打擊 許基宏第5棒：三壘手 王威晨第6棒：左外野 曾頌恩第7棒：游擊手 江坤宇第8棒：二壘手 岳東華第9棒：捕手 高宇杰先發投手：克迪第1棒：右外野手 林佳緯第2棒：左外野手 邱智呈第3棒：中外野手 陳傑憲第4棒：一壘手 陳鏞基第5棒：三壘手 潘傑楷第6棒：指定打擊 胡金龍第7棒：游擊手 許哲晏第8棒：捕手 陳重羽第9棒：二壘手 林祖傑先發投手：羅昂