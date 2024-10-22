勞動部勞動及職業安全衛生研究所今（22）日針對淨零轉型勞動力因應策略議題提出研究報告，運用模型推估對產業影響，部分高耗能產業，如燃氣業、砂石業、石化業，若在2050年影響3成至8成的產業人口，若產業及政府未提出轉銜、協助，恐造成龐大結構性失業。
勞安所採用國際普遍用於此類議題評估的可計算一般均衡（CGE）模型，量化評估政策措施對總體經濟和產業的影響，並分析淨零轉型對勞動市場的衝擊。淨零政策對大多數產業的就業影響僅在正負5%內。
然而，高耗能產業則現入「重災區」，像是燃氣供應業、砂石及其他礦業、石油及煤製品製造業、石油天然氣礦業，以及基本金屬業等影響就相當顯著。
像是燃氣供應業在2025年就有7%勞工受影響，2035年增加至3成4，2050年就有84.1%的產業勞工會受影響。
其他像是砂石及其他礦業、石油及煤製品製造業及石油及天然氣礦業，在2050年分別也有57.6%、46.5%及32.0%的產業就業人口受影響。
若用影響人數分析，「衝擊重災區」就轉往電子零組件業、金屬製品業及批發業，明年分別預估會有10708人、5,977及7,266的就業可能受到衝擊。電子零組件業在2050年累計影響人數將高達4.4萬人。
勞安所說明，雖然一般認為淨零轉型對傳統產業衝擊較大，但部分電子零組件業也屬於高污染、減碳重點產業，如果一直被上游品牌要求減碳，其實也面臨相當大的壓力。
但幾家歡樂幾家愁，淨零轉型也同時會帶動部分產業蓬勃發展。像是電力設備及配備製造業、廢污水處理業，以及用水供應業在2050年產業影響幅度將增加160.2%、15.1%及11%；換算成影響人數，電力設備及配備製造業2050年可望增加18萬的就業人數。
據淨零政策對失業人數影響趨勢，2025年會因為前期推動再生能源發展的正向效益會高過碳費徵收的負向衝擊，失業人數約減少1萬人。但隨著減量目標愈趨嚴格，導致碳價持續攀升，加上再生能源發展有其極限下，預計2045年會達到失業高峰的2.8萬人。
而這些產業影響人數，又以「技藝、機械設備操作及組裝人員」受到影響的幅度最大，「技術員及助理專業人員」次之。
勞安所組長林詩騰強調，受產業影響幅度及人數為模型預估，「如果沒有做任何的協助措施之下，其實我們失業人口會增加2.8萬人」，但是如果這段期間政府及企業都有提供政策協助或員工轉銜服務，那麼這些影響人口就未必失業。
對於政府及企業能夠如何協助，林詩騰說，「勞動部有一個很神聖的使命，就是不要讓任何一個人被遺漏」，建議企業可以透過內部教育訓練或自行進修，讓員工可以培養淨零、ESG及碳盤查培訓相關知識及技術。中長期而言，政府對於石化、鋼鐵產業等高耗能產業員工必須要提供轉銜就業，藉此減緩因為淨零轉型所帶來的衝擊。
勞安所研究員張玉燕也補充，西班牙許多礦業從業人員、蘇格蘭漁民都有受到淨零轉型影響，因此這些政府鼓勵礦業從業者會擔任管理者或導師的角色分享他們的經驗，漁民則轉型成生態旅遊從業者。
勞動部也針對我國企業在淨零轉型上的現況及準備情形進行了問卷調查，結果顯示超過7成企業。面對推動淨零排放的主要挑戰，51.45%企業指出缺乏技術專長，52.70%認為資金不足。在人力運用方面，調查顯示，89%的企業在人力資本方面保持不變。
相關研究報告，可至勞安所網站展示及出版中心主題區查詢，網址https://results.ilosh.gov.tw/iLosh/wSite/ct?xItem=40537&ctNode=322&mp=3
我是廣告 請繼續往下閱讀
然而，高耗能產業則現入「重災區」，像是燃氣供應業、砂石及其他礦業、石油及煤製品製造業、石油天然氣礦業，以及基本金屬業等影響就相當顯著。
像是燃氣供應業在2025年就有7%勞工受影響，2035年增加至3成4，2050年就有84.1%的產業勞工會受影響。
其他像是砂石及其他礦業、石油及煤製品製造業及石油及天然氣礦業，在2050年分別也有57.6%、46.5%及32.0%的產業就業人口受影響。
若用影響人數分析，「衝擊重災區」就轉往電子零組件業、金屬製品業及批發業，明年分別預估會有10708人、5,977及7,266的就業可能受到衝擊。電子零組件業在2050年累計影響人數將高達4.4萬人。
勞安所說明，雖然一般認為淨零轉型對傳統產業衝擊較大，但部分電子零組件業也屬於高污染、減碳重點產業，如果一直被上游品牌要求減碳，其實也面臨相當大的壓力。
但幾家歡樂幾家愁，淨零轉型也同時會帶動部分產業蓬勃發展。像是電力設備及配備製造業、廢污水處理業，以及用水供應業在2050年產業影響幅度將增加160.2%、15.1%及11%；換算成影響人數，電力設備及配備製造業2050年可望增加18萬的就業人數。
據淨零政策對失業人數影響趨勢，2025年會因為前期推動再生能源發展的正向效益會高過碳費徵收的負向衝擊，失業人數約減少1萬人。但隨著減量目標愈趨嚴格，導致碳價持續攀升，加上再生能源發展有其極限下，預計2045年會達到失業高峰的2.8萬人。
而這些產業影響人數，又以「技藝、機械設備操作及組裝人員」受到影響的幅度最大，「技術員及助理專業人員」次之。
勞安所組長林詩騰強調，受產業影響幅度及人數為模型預估，「如果沒有做任何的協助措施之下，其實我們失業人口會增加2.8萬人」，但是如果這段期間政府及企業都有提供政策協助或員工轉銜服務，那麼這些影響人口就未必失業。
對於政府及企業能夠如何協助，林詩騰說，「勞動部有一個很神聖的使命，就是不要讓任何一個人被遺漏」，建議企業可以透過內部教育訓練或自行進修，讓員工可以培養淨零、ESG及碳盤查培訓相關知識及技術。中長期而言，政府對於石化、鋼鐵產業等高耗能產業員工必須要提供轉銜就業，藉此減緩因為淨零轉型所帶來的衝擊。
勞安所研究員張玉燕也補充，西班牙許多礦業從業人員、蘇格蘭漁民都有受到淨零轉型影響，因此這些政府鼓勵礦業從業者會擔任管理者或導師的角色分享他們的經驗，漁民則轉型成生態旅遊從業者。
勞動部也針對我國企業在淨零轉型上的現況及準備情形進行了問卷調查，結果顯示超過7成企業。面對推動淨零排放的主要挑戰，51.45%企業指出缺乏技術專長，52.70%認為資金不足。在人力運用方面，調查顯示，89%的企業在人力資本方面保持不變。
相關研究報告，可至勞安所網站展示及出版中心主題區查詢，網址https://results.ilosh.gov.tw/iLosh/wSite/ct?xItem=40537&ctNode=322&mp=3