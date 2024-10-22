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台中市大里區昨（21）日發生一起死亡車禍，一名21歲張姓大四男學生自撞電桿，當場失去呼吸心跳，被緊急送醫後仍不治死亡，後續警方追查發現，當下張男是要閃避一輛違規迴轉的BMW轎車才導致車輛失控，事發當時，行車紀錄器也拍下，BMW駕駛陳男還在車上稱「唉呦、算了」，隨即快閃，案發後6小時被逮，依過失致死送辦。21日下午4時許，台中市大里區發生死亡車禍，21歲張姓男子駕駛小客車，行經西湖路187巷、靠近74號快速道路下時，突然整台車自撞路旁電桿，警消獲報後趕抵，將張男救出脫困，並緊急送往亞洲大學附屬醫院，後因頭部重創傷重不治。後續警方追查車禍原因，發現張男為了閃避一輛違規迴轉的轎車才發生車禍，警方指出，駕駛白色BMW車輛為陳姓男子（61歲），陳男明知有車輛發出巨大撞擊聲響，卻冷血說出「算了」，隨即加速離開現場，無視事故發生。警方表示，昨日在案發6小時後，在大里區德芳路一處民宅找到陳男，全案經警詢後依過失致死罪送辦。