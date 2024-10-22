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台中一名81歲老翁身體羸弱，家人找來一位女看護協助照顧，不料，老翁自此精神轉趨旺盛，多次起身強壓女看護欲予強吻，甚至伸手強抓女看護的手來撫摸自己的「小鳥」。女看護忍無可忍，先向人力仲介公司反映未果，再自行求助勞工局，並由社工陪同至臺中市政府警察局婦幼警察隊報案，始查悉上情。本月15日台中地院判決出爐，依照強制猥褻罪判刑應執行徒刑10月，緩刑2年，並向公庫支付新臺幣4萬元。中市警局婦幼隊調查，81歲的老翁家屬透過人力仲介公司找來一名女看護到他位於台中梧棲的住處到府照顧，不料老翁在朝夕相處之間，多次萌生性動衝；2023年3月27日凌晨1時許，他第一次行動冒犯女看護，突然強壓在女看護身上，用嘴親吻女看護的臉、脖子等部位，甚至抓對方的手去撫摸自己的生殖器官。女看護隱忍沒有報警，隔天，老翁食髓知味，趁女看護躺在床上休息，又再度故技重施，衝向女看護欲親吻，女看護嚇得大聲叫不要!，老翁這才停手；同年3月26日至4月7日，老翁見女看護進廁所，便假裝要上廁所上前敲門，並趁著女看護步出廁所時伸手抓她胸部。2023年4月8日老翁見女看護在床上玩手機，再次強行用身體壓在女看護身上作勢親吻，女看護持手機錄影蒐證，同時大聲呼救掙扎，老翁才放手。除此之外，老翁2023年6月4日、5日間，持拐杖攻擊在廚房內煮飯的女看護，讓女看護忍無可忍，先向人力仲介公司反映未果後，轉向勞工局求助，並在社工的陪同下前往婦幼隊報案。老翁在警詢、偵查時矢口否認強制猥褻、傷害犯行，還辯稱「我忘記有這些事情了，我又不是沒有老婆，幹嘛親她」，表示影片裡的人並不是他。台中地方法院審理過後認為，老翁為逞一時的色慾，不知道尊重他人身體、性自主的意願，竟然強制猥褻他人，但考量他最後坦承犯行，並與看護調解、履行賠償，審酌他罹患失智症，是輕度身心障礙者，依4個強制猥褻罪將老翁各判處有期徒6個月，應執行有期徒刑10個月，得易科罰金，給予緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應於緩刑期間內，依照執行檢察官的命令，向指定公庫支付新台幣4萬元。