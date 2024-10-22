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羈押中的台灣民眾黨主席柯文哲獲准探父，引發妹妹柯美蘭、立院黨團主任陳智菡對前立委蔡壁如的不滿，如今蔡壁如遭黨內圍攻，占星師小森老師表示，雖然蔡說「餘生要把柯文哲送進總統府」，但是若要獲得善果，建議蔡選擇回到醫療體。占星師小森老師今（22）日在臉書粉專「占星論天下－小森」發文表示，「餘生把柯送進總統府」道盡蔡壁如星盤雙魚及海王的奉獻精神 但對得起靈魂的最佳解是回到醫院服務病人。小森老師表示，蔡壁如，日水火雙魚與天冥處女對分、月土水瓶、金金牛發、木牡羊、海王天蠍。日月水火與海王都有相位、土天對分、木星無相位。小森老師指出，海王跟大部分的內行星都有相位，而且日水火合雙魚、處女也有很強的行星系統。這麼強調服務、奉獻、資源分配管理的星盤，最適合的位置就是在醫院工作，而且最佳位置就是護理長。小森老師認為，若蔡壁如走政治，其月水瓶、月海四分相、土天的對立，都是需要很多的學習才能在政治中打滾。再加上木牡羊的無相位的強勢衝撞，蔡壁如在媒體與政治上的形象，都很突兀、衝動，讓人一直有外行人玩政治的強烈感覺。小森老師表示，雙魚與海王強調奉獻、處女強調服務。對於她個人認同的事情，她會把整個人的能量透過這組對分相，展現出來。小森老師研判，由於蔡壁如是柯文哲身邊最久的下屬，她過去的種種言行，都顯示已然全心把一生奉獻在柯文哲身上，把服務柯看作一生的志業，木牡羊則強化了這個全心奉獻的攻擊力。所以，她才會說「餘生要把柯文哲送進總統府」；而柯文哲則稱蔡壁如「血滴子」。小森老師分析，然而，天冥處女也彰顯其為人對事情容易鑽入細節，月水瓶與金海各自四分、天冥則與金海一個三分一個六分，彰顯她的資源分配性格相對冷漠、個性稍嫌強硬與僵化。因此，蔡壁如帶小團隊可以，帶大團隊容易造成內部紛擾。小森老師呼籲，「蔡顧問，若要獲得善果，建議您選擇回到醫療體系」，將病人的照顧視為一生志業，才是對得起靈魂天命的選擇。