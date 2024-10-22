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台中市議會今(22)日進行民政業務質詢，市議員江肇國於質詢，針對中市府應就「離線權」表態，表示現今勞工普遍受到下班仍被以通訊軟體交辦工作的處境，勞工局應進行勞工權利之研議及執行。江肇國說，科技時代讓每個人不分晝夜活在「線上」，使得勞工「離線權」議題逐漸被重視。他並詢問在座局處官員這週在下班時間有以通訊軟體聯繫同仁的情形，除了中區公所外其他皆舉手表示有於下班時間交辦工作。江肇國指出，勞動部在112年勞工生活及就業狀況的調查顯示出，勞工近一年曾在下班後接獲主管以電話、網路、手機App或Line等通訊形式交辦工作占24.5%，接獲交辦且當下即執行工作者占17%，由此可見高達四分之一的勞工皆有相關的經驗。江肇國表示，原本的勞雇關係沒有責任制，但因為下班可以隨時傳訊要求回覆，就成為隱形的責任制，更甚有過勞疑慮，並說明離線權在法國、西班牙、歐盟已有類似的規定，為了保護勞工具有充足之休息時間與生活品質，台中市勞工局應研議於台中市的事業單位進行離線權的指導與建議，讓勞工在面臨數位時代能享有更清楚的權益。