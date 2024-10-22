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國際現貨黃金價格一度衝上每盎司2740.45美元，再創歷史新高，目前在2737美元附近。外銀預估，在全球央行降息、美國大選存在不確定性及中東衝突持續之下，有望支撐黃金進一步走揚，預估明年中金價有望衝上2785美元，建議投資者可考慮在平衡型的美元投資組合中，配置5%左右的黃金。瑞銀財富管理投資總監辦公室發布最新報告指出，由於全球央行降息、美國大選存在不確定性及中東衝突持續，中國週一將貸款市場報價利率（LPR）下調了1碼、0.25個百分點，歐洲央行上周也下調了政策利率0.25個百分點，美國聯準會（Fed）也有望在未來幾周內繼續降息，黃金現貨價格持續創新，這也是黃金在過去10周內的第7周上漲。此外，美國搖擺州的民調顯示，美國總統大選的爭奪繼續持白熱化。路透社報導稱，在以色列警告將打擊真主黨軍事基礎設施後，黎巴嫩首都至少發生了10起爆炸。瑞銀分析，今年初至今金價已上漲超過32%，有望創下14年來的最佳年度表現，並持續看好未來黃金表現，因為全球地緣政治緊張局勢不太可能在短期內消散，下一屆美國政府及其政策仍存在不確定性，烏克蘭和中東的衝突仍在繼續，美元走軟和美國利率下降往往能夠支撐金價。瑞銀預估，黃金在需求端有較好支撐，因為未來幾個月全球央行購買和黃金ETF需求增長都或將持續下去，瑞銀預估到2025年年中，黃金價格將升至2850美元，並建議在平衡型的美元投資組合中配置5% 左右的黃金。除了實物黃金，投資者還可以考慮通過結構性策略、ETF或黃金礦業相關公司進行黃金主題投資。