高雄市議員鄭孟洳今（22）日針對高雄大眾運輸系統的防災能力提出質詢指出，交通局應盤點整合高雄市的大眾運輸防災SOP，將中央主管的機場、台鐵、高鐵，與高雄市的捷運、輕軌、渡輪、公車等做有效整合，建立一套系統性防災SOP，制定完整的「高雄市大眾運輸防災運輸接駁辦法」，提前預備並保護市民安全，打造真正防災的韌性城市。
高雄捷運在9月22日時，遭遇16年營運以來最大故障，適逢豪雨更導致交通大亂，高捷公司的應對有待加強，鄭孟洳認為交通局在未來因應極端氣候的狀態下也應該以此為警惕，建議應有更精確有效率的巡檢機制。並提出上述建議。
同時，鄭孟洳也針對高雄市公車候車亭中，對長輩及身心障礙者不友善的設計進行質詢，在市中心竟還存在對輪椅族來說是「陷阱」的候車亭，鄭孟洳要求交通局全面盤點並立即改善這些有瑕疵的設計，改善無障礙環境。
鄭孟洳透過影片展示，位於高雄市立圖書館總館附近的「三多四路口」站設計瑕疵，輪椅族能使用的斜坡窄、候車區小，若司機不慎將輪椅族放在錯誤位置，乘客將完全被卡在候車亭，過去就曾發生過相關案例，身障者還被迫打電話請警察協助離開公車站。鄭孟洳批評，怎麼會有如此荒唐的設計，要求交通局針對高雄市1042座候車亭，進行全面盤點，改善無障礙環境。
鄭孟洳也提到，交通局大力推動的智慧停車格並不便利，停車柱的位置設置，常讓第一次使用的民眾不清楚如何繳費，且若為重型機車停放，可能還要下車確認停的方向，讓智慧停車柱可以掃描到車牌。
鄭孟洳也親自實測並拿出數據，質疑智慧停車格的繳費問題。資料顯示，從今（2024）年1月開始截至9月底，1999市民專線中針對智慧停車的通報，光是「繳費」的部分就有12案，其中包含重複收費、超商繳費整合慢、查詢不到停車紀錄以及入帳時間過久等。鄭孟洳表示，高雄現在僅設置2千多格智慧停車格，若依交通局規劃，2026年上半年將設置1萬格智慧停車格，恐怕會民怨四起，希望交通局能儘速改善。
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同時，鄭孟洳也針對高雄市公車候車亭中，對長輩及身心障礙者不友善的設計進行質詢，在市中心竟還存在對輪椅族來說是「陷阱」的候車亭，鄭孟洳要求交通局全面盤點並立即改善這些有瑕疵的設計，改善無障礙環境。
鄭孟洳透過影片展示，位於高雄市立圖書館總館附近的「三多四路口」站設計瑕疵，輪椅族能使用的斜坡窄、候車區小，若司機不慎將輪椅族放在錯誤位置，乘客將完全被卡在候車亭，過去就曾發生過相關案例，身障者還被迫打電話請警察協助離開公車站。鄭孟洳批評，怎麼會有如此荒唐的設計，要求交通局針對高雄市1042座候車亭，進行全面盤點，改善無障礙環境。
鄭孟洳也提到，交通局大力推動的智慧停車格並不便利，停車柱的位置設置，常讓第一次使用的民眾不清楚如何繳費，且若為重型機車停放，可能還要下車確認停的方向，讓智慧停車柱可以掃描到車牌。
鄭孟洳也親自實測並拿出數據，質疑智慧停車格的繳費問題。資料顯示，從今（2024）年1月開始截至9月底，1999市民專線中針對智慧停車的通報，光是「繳費」的部分就有12案，其中包含重複收費、超商繳費整合慢、查詢不到停車紀錄以及入帳時間過久等。鄭孟洳表示，高雄現在僅設置2千多格智慧停車格，若依交通局規劃，2026年上半年將設置1萬格智慧停車格，恐怕會民怨四起，希望交通局能儘速改善。