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▲鄭孟洳針對高雄市公車候車亭中，對長輩及身心障礙者不友善的設計要求交通局全面盤點並立即改善這些有瑕疵的設計，改善無障礙環境。（圖／翻攝畫面）

▲鄭孟洳透過影片提到，交通局大力推動的智慧停車格並不便利，停車柱的位置設置，常讓第一次使用的民眾不清楚如何繳費。（圖／翻攝畫面）

高雄市議員鄭孟洳今（22）日針對高雄大眾運輸系統的防災能力提出質詢指出，交通局應盤點整合高雄市的大眾運輸防災SOP，將中央主管的機場、台鐵、高鐵，與高雄市的捷運、輕軌、渡輪、公車等做有效整合，建立一套系統性防災SOP，制定完整的「高雄市大眾運輸防災運輸接駁辦法」，提前預備並保護市民安全，打造真正防災的韌性城市。高雄捷運在9月22日時，遭遇16年營運以來最大故障，適逢豪雨更導致交通大亂，高捷公司的應對有待加強，鄭孟洳認為交通局在未來因應極端氣候的狀態下也應該以此為警惕，建議應有更精確有效率的巡檢機制。並提出上述建議。同時，鄭孟洳也針對高雄市公車候車亭中，對長輩及身心障礙者不友善的設計進行質詢，在市中心竟還存在對輪椅族來說是「陷阱」的候車亭，鄭孟洳要求交通局全面盤點並立即改善這些有瑕疵的設計，改善無障礙環境。鄭孟洳透過影片展示，位於高雄市立圖書館總館附近的「三多四路口」站設計瑕疵，輪椅族能使用的斜坡窄、候車區小，若司機不慎將輪椅族放在錯誤位置，乘客將完全被卡在候車亭，過去就曾發生過相關案例，身障者還被迫打電話請警察協助離開公車站。鄭孟洳批評，怎麼會有如此荒唐的設計，要求交通局針對高雄市1042座候車亭，進行全面盤點，改善無障礙環境。鄭孟洳也提到，交通局大力推動的智慧停車格並不便利，停車柱的位置設置，常讓第一次使用的民眾不清楚如何繳費，且若為重型機車停放，可能還要下車確認停的方向，讓智慧停車柱可以掃描到車牌。鄭孟洳也親自實測並拿出數據，質疑智慧停車格的繳費問題。資料顯示，從今（2024）年1月開始截至9月底，1999市民專線中針對智慧停車的通報，光是「繳費」的部分就有12案，其中包含重複收費、超商繳費整合慢、查詢不到停車紀錄以及入帳時間過久等。鄭孟洳表示，高雄現在僅設置2千多格智慧停車格，若依交通局規劃，2026年上半年將設置1萬格智慧停車格，恐怕會民怨四起，希望交通局能儘速改善。