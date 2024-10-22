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▲韓國神作《我獨自升級》漫畫版是由「KAKAO WEBTOON」所有。（圖／翻攝kakaowebtoon網站）

知名條漫的韓國平台KAKAO WEBTOON驚傳將退出台灣市場！近期有韓國媒體報導，韓國Kakao Entertainment已決定退出台灣、印尼市場，至於為何會做出這樣的決定，未來Kakao也將集中資源發展北美業務。韓國條漫文化近幾年來席捲全球，透過網路即時上架更新的方式，吸引大批粉絲緊追更新，甚至願意掏錢買代幣看最新內容，目前已經有不少韓漫IP聲勢已經不輸日本漫畫，而且已經動畫化成功。目前台灣的市面上，分別有LINE旗下的「LINE WEBTOON」以及KAKAO旗下的「KAKAO WEBTOON」兩大平台，而「KAKAO WEBTOON」是在2021年進軍台灣，目前平台上有《我獨自升級》、《魔尊現世降臨記》、《S級反派千金不想談戀愛》、《重生者魔法一定要特別》、《重迎曙光》、《驅魔麵館》等高人氣作品。但根據《朝鮮日報》報導，韓國Kakao Entertainment旗下漫畫平台「KAKAO WEBTOON」已決定退出台灣、印尼市場，東南亞地區未來將只剩下泰語續存，Kakao官方說法，集團會做出此決定，是為了將資源集中於發展北美以及日本的業務。雖然台灣的營運方尚未公布任何消息，但實際查看「KAKAO WEBTOON」台灣的各大平台，發現臉書、IG等社群在7月底就已經停止更新，不過APP上的漫畫在昨（21）日還有部分作品有最新話數上架。其實早在今年9月份，Kakao才在歐洲宣布結束漫畫服務，印尼和台灣是第二波退出的海外市場，未來Kakao將把資源集中開發最具潛力的日本、北美市場。