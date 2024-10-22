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▲知名的高級無菜單日式料理「初魚」全台坪效最高的分店，也同樣座落天母商圈，就在新光三越天母店。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲日本神戶在地美食日式炒麵專門店《長田本庄軒》台灣2號店，選在新光三越天母店開幕。（圖／記者葉盛耀攝）

▲新光三越台北天母店年度大檔週年慶，即將於10月24日起至11月17日盛大登場。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲今年適逢大葉高島屋30週年，年度大檔週年慶將自10月9日至28日展開。（圖／記者鍾怡婷攝）

天母人超愛美食！北台灣最賺錢「旭集」就在大葉高島屋百貨，年營收達4億元外，知名的高級無菜單日式料理「初魚」全台坪效最高的分店，也同樣座落天母商圈，就在新光三越天母店，全店僅有34個座位，但2024年營收預估可達8000萬元，客單價2000元以上，成績超乎品牌預期。先前百貨業者透露，北台灣最賺錢「旭集」就在天母大葉高島屋，去年9月開幕至今營收破4億元，可見天母人對於高檔美食花錢不手軟，除了日本料理吃到飽外，天母店新光三越「初魚」也奪得全台分店營收前三名。新光三越天母店「初魚」預估2024年營收可達8000萬元，且天母店有「初魚 鮨」、「初魚鐵板燒」兩個不同型態的日本料理，不過店內提供的座位僅34個，為全台坪效最高的冠軍，平均客單價超過2000元，並且天母店的春水堂年營收也高達6000萬元，新光三越天母店表示，餐飲佔天母店整體營收約3成，不論是高價位、平價高CP值的餐飲表現都相當不錯，創造的營收也超乎品牌預期。而新光三越天母店也陸續導入新餐飲品牌，包括神戶鐵板名店 「長田本庄軒」10月11日開幕、日本神戶在地美食日式炒麵專門店《長田本庄軒》台灣2號店於台北天母店二館3F盛大開幕等。接下來新光三越台北天母店年度大檔週年慶，即將於10月24日起至11月17日盛大登場，會員最愛的化妝品單筆滿2000送2000點、全館累計5000送5000點，再加碼首七日skm pay限定—名品/大家電/法雅客/[i]Store單筆刷1萬送1萬點。11大指定銀行亦加碼推出多重消費滿額即贈skm points，就是要讓會員輕鬆累積超高skm points，並且新光三越台北天母店更獨家與宜蘭力麗威斯汀度假酒店、金門金湖飯店、澎湖澎澄飯店、福容大飯店淡水漁人碼頭店、劍湖山渡假大飯店等合作，使用skm points即可兌換超值住宿券。大葉高島屋週年慶則進入倒數一週，從10月初開跑到10月28日，推出超過30%的回饋活動，包括滿千送百、買1送1等優惠，並推出全台百貨首座A-La-Ding智能機，內含33家品牌好康，提升消費者購物樂趣，更安排人魚秀、味全龍見面會等活動，吸引親子人潮。業者表示，首週表現亮眼，希望第3波加碼優惠延續熱潮，可望達成週年慶8億元業績目標。第三波促銷活動將於10月21日開始，持續點數回饋、滿額禮，滿額抽5萬元旅遊購物金、萬元禮券、黃金等多項好禮優惠，並針對APP會員在不同樓層區域加碼贈送抵用券。館內各品牌也祭出獨家折扣，如McGREGOR童裝45折、101玩具萬聖節商品54折、LAC保健食品4件5折等，配合全館回饋活動，優惠層層堆疊，將有助推升整體消費表現。