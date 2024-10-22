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自去年8月日本福島第一核電廠開始將核廢水排入海後，中國隨即禁止日本水產進口，並於去年11月禁止日本錦鯉進口，向日本進行施壓。不過，近期情況出現轉機，日媒今日揭露，中國已轉變方針，將重新恢復從日本部分養殖場進口錦鯉。根據共同社報導，相關人士獲悉，中方已轉變方針，將接受新潟、廣島、福岡3縣共6個養殖場的出口。預計在經過出口所需檢疫等手續後將恢復出口。報導提到，日本錦鯉作為觀賞魚類在全球頗具人氣，2022年的出口額達到63億日圓（約新台幣13億元）。其中對中國出口占12億日圓。知情人士告訴日媒，日本先前要求中國相關部門盡快恢復進口，為此持續展開磋商。隨著近期兩國之間就恢復進口達成共識，中國海關總署在官網上公佈了認定為檢疫實施設施的日本6個養殖場清單。今年9月以來，日中兩國政府，已逐步就恢復日本水產品進口，陸續達成共識。