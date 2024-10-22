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美國總統大選倒數，美股道瓊工業指數進入十月再創新高，正當市場紛紛憂慮川普與賀錦麗誰當選將造成何種衝擊時，知名空頭機構渾水創辦人布洛克（Carson Block）一改空頭操作，對外高喊美股「七巨頭」可閉眼買入。布洛克過去以放空名聲聞名投資界，專門放空估值過高的上市公司。根據彭博報導，布洛克認為，隨著退休基金流入美股，這將是驅動美股上漲的關鍵動力，他研判大型權值股將成指標。布洛克也點名特斯拉，卻是警告投資人做空特斯拉是愚蠢之舉，並高喊美股「七巨頭」蘋果、微軟、特斯拉、Google母公司Alphabet、亞馬遜、輝達、Meta 可以閉眼隨便買，將是划算的投資。布洛克認為，所有空頭都忽略特斯拉的資本規模，即便特斯拉股價下跌，市值還是如此龐大，長時間來看都不會破產。他也讚許特斯拉創辦人馬斯克將繼續讓懷疑者感到驚訝，強調自己不會賭馬斯克會輸。