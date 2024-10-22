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▲指定品項自由配「2杯99元」優惠組合升級。（圖／CoCo都可提供）

▲麻古茶坊也公告10月起調整價格。（圖／翻攝自麻古茶坊官網）

小資族要哭哭了，手搖飲料又要漲價一波，CoCo都可證實珍珠奶茶「貴5元」、部分果茶也「漲5元」，像是招牌必喝的「百香雙響炮」、受歡迎新品「檸檬奇遇桔」都變貴；但目前提供指定品項自由配「2杯99元」優惠，最划算可以買到66折。麻古茶坊也公告「10月調整部分商品之價格」。10月手搖飲料漲價連2家，CoCo都可表示：「考量整體營運狀況與國內外物料成本，經慎重評估，調整部分商品價格」。據了解，這波調整價格主要商品以奶茶系列「貴5元」、部分果茶類「漲5元」為主，像是國人最愛的「珍珠奶茶」、招牌必喝「百香雙響炮」、受歡迎新品「檸檬奇遇桔」都變貴。業者為了回饋顧客，將指定品項自由配「2杯99元」優惠組合升級，新加入百香雙響炮（大杯原價70元）、莓莓派對（大杯原價75元）、沐春風鮮奶綠（大杯原價75元），加上原有奶茶三兄弟、珍珠奶茶、葡萄柚果粒茶、綠茶養樂多任選，即日起使用都可訂線上訂餐享「2杯99元」優惠，最划算可以買到66折優惠、相當於現省51元。提醒大家，部分門市、商場門市不參與本活動，請以門市公告為準；優惠不併用，方案飲品不提供加料、換料服務；活動品項依各店販售為主，售完為止。另外，麻古茶坊也早在9月底即悄悄在官網公告：「因綜合因素之考量，我們將於2024年10月1日起調整部分商品之價格，造成您的不便，敬請見諒」。以北部菜單為例，像是「多多綠茶」從50元調漲55元、「柳橙果粒茶」自75元變成80元等，部分品項「貴5元」。