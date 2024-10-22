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民眾黨立委張啓楷今（22）日說，桃園大潭第三天然氣接收站發生弊案，隨時可能發生斷氣危機，保冷管係數出現問題，長度超過8000平方米。中油下午澄清，只要檢驗出有不合格的情況，一律要求承攬商拆除重做。經濟部長郭智輝今天受訪被問到此事，先說「有這個、有這個事嗎？那如果有這樣我回去瞭解一下」，強調公共工程絕對不會說私自放水，這個是非常嚴重的這個錯誤。中油說明，液化天然氣船自三接外海的離岸碼頭卸收後，要將-162°C的液化天然氣，經由棧橋上的輸送管線送到陸上的儲槽貯存，管線經過日曬雨淋，極低溫的液體在管線中輸送本身就會從外界吸收熱源而些許氣化。當初在訂定契約時，對於管線保冷材質聚異氰脲酸脂（PIR）的熱傳導係數，訂出比國際更嚴格的標準0.023 W/m-°C，並同步增加保冷材質厚度，以強化保冷效果；若出現氣化情況，接收站亦設置冷凝器將天然氣回收液化處理，因此，經此嚴謹的保冷隔熱工程設計，確保供氣安全。中油經查發現，驗報告日期有疑慮，即通知承攬商主動清查，係其下包商提供的檢驗報告與取樣批號不同；針對保冷材質可能違反1987年「蒙特婁議定書」，中油已要求承攬商立即函請主管機關釋疑，以避免違反規定。中油重申，基於三接工程品質不容有瑕疵的前提下，對於已安裝完成的保冷材料，只要檢驗出有不合標準的情況，一律要求承攬商拆除重做，對於尚未安裝部份，也要求承攬商重新訂購合格材料進行安裝，絕不寬貸。對於三接完工期間，中油表示，堅持第三座液化天然氣接收站工程品質與安全，達成2025年3月底測試運轉後初期供氣目標。