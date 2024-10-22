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立法院第11屆第2會期施政報告總質詢今（22）日結束，行政院長卓榮泰在會議結束後發表談話，他提到，針對總預算的問題，行政院已經提出折衷的方案，喊話立法院基於立法、行政兩院互相尊重，在預算權、審議權兩相平衡下，遵守憲法70條、預算法91條原則，「希望在該原則底下，一定可以找到共同解決方式！」卓榮泰在總質詢結束後發表談話。他提到，許多委員提出非常多建言，各方面來看，都是未來國家要繼續推動進步，行政院要繼續改革，甚至在捍衛國家主權、安全上，所必要的正確方向，行政院一定會審慎研議參酌，未來適度落實在相關政策。卓榮泰強調，國家政策需要有正向推動力量，總預算的問題，更需要大家大家集思廣益，共同來解決，行政院已經提出折衷的方案，希望基於互相尊重，基於立法、行政兩院互相尊重，在預算權、審議權兩相平衡下，願意希望大家遵守《憲法》70條的憲政原理精神，《預算法》91條裡原則規定，跟它的必要程序，將來成為在預算、法案相關，成為共同、唯一的遵守憲法限制，希望在該原則底下，一定可以找到共同解決方式。卓榮泰提到，隨著總質詢結束，大院將儘速法案審查階段，針對下週邀請行政院進行「能源配比以及電價政策專案報告」，他已經要求相關部會整理詳盡、完善報告向大院提出，更期待下週開始，真的能夠儘速進入審查明年度中央政府總預算、前瞻基礎建設第五期特別預算，以及追加預算，還有勞動部組織法，還有NCC人事同意權等，有關我國未來發展重大法案。卓榮泰最後感謝各立委先進、工作同仁，更感謝韓國瑜、江啓臣辛勞。也希望接下來朝野協商能順利圓滿展開，取得大家共同可以接受的結果，他充滿信心，相信政治是為人民解決問題，是為國家帶來進步發展，只有團結台灣才是最好的台灣，兩院互動非常順利。