我是廣告 請繼續往下閱讀

距離萬聖節還有一個多禮拜的時間，不過日本早已開始「搞鬼」了！近來日本一輛由東京開往大阪的新幹線上，出現了一名滿身是血的女子，神態詭異的走在車廂走道上，突然之間開始攻擊其他乘客，現場頓時充斥著尖叫聲。不過這並非真的發生殭屍來襲，而是日本JR東海推出的新活動，用「屍速列車」來迎接即將到來的萬聖節。綜合路透社等外媒報導，日本JR東海為了響應萬聖節舉辦活動，將東京開往大阪的「希望（Nozomi）435」列車其中一節車廂改造成「屍速列車」，這也是全球首間子彈列車上的移動式鬼屋。由20多名演員打扮成的角色突然變成喪屍，在車廂內以不自然的姿勢移動，並不時與乘客進行互動。這場活動是由日本鬼屋設計團隊「恐怖小隊」（Kowagarasetai）規劃，主辦者岩名謙太（Kenta Iwana）表示，想要透過活動描繪出「一向安全、和平的新幹線列車，眾人認為理所當然的場景，在一瞬之間崩潰瓦解」。不過活動並非全程都是「喪屍攻擊」這種緊張的橋段，活動單位透露，在長達140分鐘的活動中，還會有像是魔術、殭屍啦啦隊等輕鬆的表演，活動過程不會出現過度暴力及流血的畫面。這列「屍速列車」的體驗票價為3萬3000日圓（約台幣7300元），但幾個「視野」好的特別座位高達5萬日圓（約台幣1萬815元），這些特別座靠走道，可更近接觸喪屍，活動後還可到特別車廂與喪屍合影，不少體驗過的乘客都直呼非常值得。一名美國乘客表示，感覺就像置身電影當中，讓他只是坐在位子上，眼前突然上演電影情節，「這真的很酷，也是一個很有突破性的體驗。」