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▲醫師提醒，這30年來，對抗憂鬱症的藥物發展非常快，目前至少有5款不同的藥物可以選擇。(圖／官方提供)

▲百憂解錠劑對於兒童或青少年來說更加方便。（圖／翻攝天主教耕莘醫院）

「百憂解」藥品擁有30~40年歷史，主要用於憂鬱症，對強迫症也有效，藥效穩定、副作用較低，故早期被稱為「神奇百憂解」。林口長庚醫院精神科副教授級主治、自殺防治中心主任張家銘醫師接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，百憂解對於精神科醫師來說，確實是一項劃時代的產物，等於是「抗憂鬱劑的革命」，但生產百憂解的禮來藥廠今（22）日發表聲明，決定在2024年底全球停止生產，醫師表示雖然希望可以保有選擇權，但還是有5種學名藥可以替代。張家銘醫師表示，百憂解在台灣使用超過30年，是重要精神科藥物。早期憂鬱症開始獲得重視時，並沒有很好的藥物可以治療，強烈的副作用讓患者很難接受，百憂解是一個劃時代的產物，因此早期大家會稱百憂解為「神奇百憂解」，對於精神科醫師來說「是ㄧ個劃時代的產物」，確實造成了很大的轟動，患者透過百憂解治療憂鬱症，能明顯感受到效用，等於是「抗憂鬱劑的革命」。但這30年來，抗憂鬱症的藥物發展的非常快，目前至少有5款不同的藥物可以選擇，臨床醫師治療憂鬱手上的武器已經非常多了。對於醫師來說百憂解最大優勢在於，百憂解有錠劑，目前大部分的學名藥都是膠囊，雖然療效是一樣，但對於劑量需要調整的兒童或青少年來講，膠囊的學名藥會比較麻煩。這次百憂解停產引發很大的討論，醫師認為，因為百憂解已經存在30~40年的時間，對於患者已經習慣了且藥性穩定、好用，張家銘醫師認為當然還是希望保有選擇性的可能。但看起來禮來依照商業整體考量，不只台灣，包括全球都決定停產。同時呼籲，