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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，今天週刊踢爆，柯文哲、民眾黨背後的募款大功臣是基隆市副市長邱佩琳。對此，政治評論員吳靜怡今（22）日認為，邱珮琳就是好心想幫柯文哲，每次柯裝蘇乞兒時，邱就心軟幫募款，卻不知道柯都把錢拿來幹壞事。吳靜怡表示，柯文哲的華燈初上，裡面一定有位重要的媽媽，「我想就是邱媽媽」，邱珮琳跟政商名流之間一直都有來往，不管穿梭在企業或餐桌之間，都有邱的影子，吳靜怡認為，邱珮琳就是好心想幫柯文哲，在柯文哲裝蘇乞兒時，邱總是會心軟幫募款，但邱的好心、好意，到底有沒有進到民眾黨的金庫裡比較重要。吳靜怡指出，從柯文哲的對話中可以看到，「不管是蔡壁如的薪水，或賴香伶需要募款，是不是都成為柯文哲套利手段？」讓人覺得非常心寒，支持他的人的錢到底都到哪裡去了？吳靜怡接著表示，檢調持續追查的唯一原因，是柯文哲死咬USB中的「1500」是時間，吳想問台灣民眾黨，那500、300、200是幾點？還是柯文哲的20等於20分鐘，40等於40分鐘？吳直呼「太荒謬了！」，會不會柯文哲從八月開始，每天說謊就為了掩蓋政治獻金假帳、木可金流的問題？吳靜怡表示，邱佩琳的父親，是前國民黨副主席邱創煥，而邱本身是媒體業高層，「邱佩琳的人脈會不會是柯文哲的錢脈？」吳認為，柯文哲不受企業家喜愛，因為柯沒什麼禮節、禮數，所以有可能會需要邱佩琳當化妝師。吳靜怡提到，柯文哲號稱早上七點半準時開會、不請假，但柯確實有請過假，請假原因就是為了跟邱珮琳吃一頓早餐，他們兩人的關係，就是「比橘子、蔡壁如還要核心的核心」。吳靜怡強調，幫助朋友沒關係，但邱佩琳恐怕交錯朋友，搞不好連自己都不知道，柯文哲都拿這些錢幹壞事。