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美國總統大選進入關鍵倒數2週，共和黨候選人川普積極跑造勢活動之餘，也頻頻受訪鞏固基本盤，日前他在美國職業摔角退役選手的Podcast節目上談及今年巴黎奧運的「性別爭議」事件，再稱拿下拳擊金牌的台灣選手林郁婷、阿爾及利亞選手哈莉芙是「接受變性手術的男性」，還戲謔表示如果在賽場上對上眼前的主持人變性後「肯定不會很愉快」。本屆巴黎奧運期間，我國拳后林郁婷與阿爾及利亞拳擊女將哈莉芙（Imane Khalif）深陷性別爭議，尤其後者與義大利女將卡里尼（Angela Carini）的對擂儼然成為國際拳總與國際奧會，以及背後各自站隊勢力的「代理人戰爭」，川普當時更高調表示要「將男人趕出女性運動」，無視國際奧會多次澄清，兩名選手在跟其他女性比賽中有贏有輸，強調這根本不是跨性別議題，因兩人就是生理女性。川普日前受邀參加美國職業摔角退役選手「送葬者」（The Undertaker）播客節目「Six Feet Under」，談論「保護女子運動免受跨性別運動員的影響」，主持人還帶著女兒到現場與川普對談，期間川普多次將林郁婷和哈莉芙稱爲「男性運動員」，用男性第三人稱代名詞「he/him」、「那傢伙（that guy）」等說法來稱兩名選手。川普還表示，哈莉芙的參賽「非常貶低女性」，一邊揮舞拳頭演釋義大利女將卡里尼如何與哈莉芙打拳擊，一方面稱她後來選擇退賽，接著又稱奧運「有2個人變性成為女人，且贏得了金牌，這讓人相當驚訝」，隨即戲謔表示倘若眼前的「送葬者」變性後參加摔角恐怕場面會不大愉快。