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▲名醫許景崎將前往巴黎發表AI失智症療法論文，王金平約見並簽名贈書期勉為台爭光。（圖／許景琦提供）

台中維新醫院院長許景琦，今年12月將前法國巴黎，以人工智慧AI應用在治療失智症相關研究為題，在國際科學論壇發表演講。目前擔任財團法人生技醫療科技政策研究中心董事長的前立法院長王金平，為此特別約見許景琦，期勉他在國際論壇大放異彩，讓全球看到台灣在失智症醫療研究的深度與廣度。AI人工智慧技術，已經在各個領域展露頭角，成為未來各種不同產業的主流。許景琦以今年剛剛公布的諾貝爾物理，化學甚至醫學獎為例，全面都是在強調人工智慧（A I）。他自己4月在國際分子生物科學期刊（ International Journal of Molecular Sciences)發表的論文，也是以A I的機器學習方法成為數字化失智症的奠基者，成為醫學界焦點，並受邀前往巴黎科學論壇進行主題演講。許景琦院長將於今年12月初前往法國巴黎，在科學論壇中以同題目擔任主講人。因為許景琦醫師的論文迄今未受我國政府補助卻揚名世界，誠屬難能可貴。前立法院長王金平是國家生技醫療產業策進會創辦人，同時也是財團法人生技醫療科技政策研究中心董事長，21日特別約見許景崎院長，針對許院長臨床工作及論文垂詢甚為殷切。王金平希望許景琦去巴黎演說前後能用影音配合外文解說，予以詳實記錄，加上媒體的宣傳曝光，來增加台灣在全球的知名度跟光彩，希望能大幅強化台灣醫界在失智症的研究深度及廣度。兩人相談甚歡，王金平還贈書「橋─走近王金平」給許景琦，期勉他為台灣醫界爭光。