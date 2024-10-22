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中市府為協助身障者創業，特別補助貸款利息、營業場所租金，市議員張玉嬿、謝志忠、王立任、黃守達發現，盧市長執政6年僅分別核定6、9人，今(22)日質詢批評成績不及格、慘不忍睹，而且6都另有設備補助最高10萬元，台中卻無，要求市府全盤檢討，增加設備補助；勞工局長林淑媛允諾研議調整。張玉嬿表示，市府設有身心障礙者創業輔導與補助，其中貸款利息補貼2022、2023連二年執行狀況都是0，市長盧秀燕執政6年准6人，3年零申請，金額約20萬元，顯然相關政策與作為，身障朋友反應很冷淡，這種成績不及格。她又說，身障者創業營業場所租金補貼也是一般，6年核准9人，其中2年掛0，相關支持身障創業政策，這幾年執行狀況都不佳，顯然是哪個環節出了問題，導致力有未逮，勞工局應研議放寬相關補助條件、提高金額。張玉嬿指出，台北、新北另有設施及設備補助最高10萬元，高雄6萬元，桃園5萬元，台中卻沒有補助設備給自立創業的身障朋友，建議勞工局重新擬定政策方向，讓他們在裝潢與服務投入更多的設備，在創業路上站穩腳步。張玉嬿建議，可以增設身心障礙者創業補助，最高30萬元，資金用途包括創業後續的產品開發、品牌行銷，提供穩定的資源補助，協助推廣其創業商品，也鼓勵更多身障者持續往自己的夢想前進。謝志忠並質疑，身心障礙者創業舉步維艱，若有政府提供幫忙，應該是人人趨之若騖，搶著申請，然而檢視盧市府任內6年，創業貸款利息補助核准人數平均每年只有1人，營業場所租金補助平均每年1.5人，這個數字實在是慘不忍睹。謝志忠強調，目前利息補貼一年預算僅編列30萬；營業場所租金補助預算也只有50萬，主張增加補助預算，同時也應該提高預算執行率，並要求勞工局在總質詢提出執行率加檢討報告，以保障身心障礙者創業的權益。勞工局表示，市府建立身心障礙者創業服務窗口，以專人專案形式，依身障創業者需求，推出「家醫式創業諮詢輔導服務」，透過評估，分析身障者在創業過程中面臨的問題和困難，再由創業各相關領域的業師、專家，提供創業諮詢及創業輔導等，並配合創業者需求提供貸款利息補貼和創業場所租金補助，在創業初期，減輕創業者負擔，提升成功率，今年截至9月底已服務38人次，勞工局將持續加強宣導。另關於創業貸款利息補貼，申請資格中商業、公司登記未滿3年，勞工局將研議放寬到未滿5年；營業場所租金補助對象中，商業、公司登記未滿1年也將研議評估放寬2至3年，並將參考六都作法研議設備補助。