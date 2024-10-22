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超怪！NBA正要開季，但最近關於印第安納溜馬明星控衛Tyrese Haliburto的話題卻和籃球無關，他近日在祝賀饒舌歌手50 Cent（五角）的影片中，裸身站在3名金髮正妹旁邊，影片被分享到網路上之後，引起熱烈討論。Tyrese Haliburton近期祝賀好友50 Cent在拉斯維加斯重啟歌手生涯，後者剛剛宣布復出，他將在拉斯維加斯舉行6場演唱會，這不奇怪，因為拉斯維加斯本來就是很多饒舌歌手會駐唱的地方。不過Haliburton錄給五角的這支影片本身，卻有著說不出的詭異，首先他是在凌晨4點發布的，影片中只見他裸著上半身，沒穿衣服，旁邊還有3位金髮美女相伴，女孩們還朝著鏡頭送飛吻。「哥（50 Cent），你好嗎？我想祝賀你成為拉斯維加斯的駐唱嘉賓，」Haliburton在影片中說道，「你總是給我很多愛，所以我想回報你的愛。感謝你，也恭喜你，這是很棒的成就。現在是凌晨4點。我剛從夜店回來，但我必須確保向我的好友表達愛。恭喜兄弟，繼續努力。」不確定這三個金髮女郎是誰，但很明顯這位溜馬後衛度過了一個有趣的夜晚。那麼50 Cent和溜馬隊有什麼關係呢？他與球隊剛剛建立了合作夥伴關係，他的Sire Spirits酒品牌將在印第安納溜馬隊的比賽中出售，這可能是他與Haliburton如此友好的原因。