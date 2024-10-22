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基隆市副市長邱佩琳今（22）日被週刊爆料經手牽線多位企業界大咖捐款給民眾黨，角色猶如「柯營的陳文茜」，受到黨主席柯文哲倚重。黨內人士透露，邱佩琳還在企業界時就是熱心柯粉，小如社群粉絲專頁出了什麼問題，都會直接跟黨高層反映。現年66歲的邱佩琳保養得宜，堪稱美魔女。父親是考試院前院長邱創煥，藍綠人脈都有。邱佩琳過去活躍企業界跟媒體圈，曾任東森巨蛋董事長、超視董事長、東森行銷顧問總經理、ETtoday新聞雲執行董事等職位。2022年謝國樑當選基隆市長，也是在柯文哲引薦下，出任基隆市副市長迄今，沒想到這次因為幫忙民眾黨募款躍上週刊版面。據了解，邱佩琳還在企業界的時候就是熱心柯粉，只要柯文哲喊窮就會幫忙募款。黨內人士透露，邱佩琳對民眾黨事務非常上心，小如臉書粉絲專頁出了什麼問題，都會親自向黨高層反映。因此，以她的背景跟人脈，會親自出力幫柯文哲募款也不足為奇。前黨員、政治評論員吳靜怡也透露，邱佩琳是柯文哲最重要的「閨蜜」，柯擔任台北市長期間每天早上7點半開晨會，唯一請假的特例，就是為了赴邱佩琳的早餐之約。吳靜怡指出，邱佩琳不只幫忙募款，還會協助安排行程，只要邱佩琳開口，「絕對不能更動、無法改變，永遠的第一位。」