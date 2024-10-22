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▲aespa首次嘗試EDM的音樂風格。（圖／SM Entertainment）

▲aespa簡約的酷帥造型也是首次嘗試。（圖/SM Entertainment）

▲aespa帶著第五張迷你專輯《Whiplash》強勢回歸。（圖/SM Entertainment）

韓國人氣女團aespa今年五月以首張正規專輯雙主打曲〈Supernova〉、〈Armageddon〉登上韓國及國際音樂排行榜的頂端，其中〈Supernova〉除了達成在韓國各主要音源平台的即時排行榜、日榜、週榜、月榜皆排名第一的「Perfect All Kill」，更連續15週霸榜韓國主要音源平台Melon週榜冠軍位置，刷新該榜20年來最長紀錄。如今aespa再帶新作〈Whiplash〉回歸歌壇，新一波的aespa旋風再度來襲。新專輯主打歌〈Whiplash〉是aespa出道後首次挑戰以EDM為基礎的techno音樂風格，是首既強烈，又以極具速度感的貝斯和house節奏為特徵的EDM基底舞曲；歌詞講述不被框架所限制，以自己的標準和尺度無所畏懼向前進，所到之處都能改變版圖，展現aespa自信魅力。成員們表示歌曲的亮點是其節奏與中毒性，會一直在耳邊圍繞，尤其是「Whip-Whiplash」歌詞反覆的區段；NINGNING自信說道，「只要聽5秒便能讓人想跳舞。」KARINA更是在直播中表示〈Whiplash〉是所有主打歌中的最愛。aespa不僅在音樂上不斷挑戰，此次MV也與以往不同，利用新的鏡頭角度，僅以白色背景便營造出簡約又酷帥的感覺，時尚且幹練。新歌公開後受許多網友好評，而副歌時抓著脖子的編舞，也被暱稱為「脖子痛舞」。每次發片都會特別錄製影片的aespa，這次也捎來了問候；提及前作收穫超乎想像的喜愛，因此在這次專輯中也融入許多真心，在專輯整體上花費許多心思；被問到哪個成員最能代表主打新歌〈Whiplash〉，NINGNING團魂滿滿地答道歌曲是由四位成員一起完成的，沒有特定一個人可以代表歌曲。今年多次來台表演的她們，談到最喜歡的台灣食物，經典的鳳梨酥和牛肉麵佔據不敗地位；最後WINTER分享平時如何精進唱歌實力，表示自己練歌時會思考如何唱得更自在，同作為受音樂療癒的立場，希望能一直為粉絲們帶來更多力量，貼心傳達給粉絲的加油訊息。